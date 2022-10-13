Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kız kardeşini paylaştı! Gören ''Güzellik genetik'' dedi

Geçtiğimiz sezon Gönül Dağı dizisine veda ederek izleyiciyi üzen Gülsim Ali, Instagram hesabında yurt dışında yaşayan ablasına duyduğu özlemini dile getirdi. Gülsim Ali'nin ablası ve yeğenini görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

Instagram'da yeğeninin doğum gününü kutlayan Ali, ablasını da es geçmedi. Ali, ablasıyla paylaşımına ''Canım ablam'' notunu düştü.

Gülsim Ali'nin ablası ve yeğeni, Almanya'da yaşamını sürdürüyor.

Gülsim Ali'nin anne ve babası ise Bulgaristan'da yaşıyor.

ÖZEL HAYAT YANITI

Bir dönem adı kendisinden 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk dedikodularına karışan Gülsim Ali, yalnızca işiyle gündeme gelmek istediğini söyleyerek, özel hayat sorularına yanıt vermemeyi tercih etmişti.

Gülsim Ali'nin televizyon ekranlarına dönüp dönmeyeceği ise sevenleri tarafından merak ediliyor.

Gülsim Ali, geçtiğimiz eylül ayında Gönül Dağı'ndaki Dilek karakterinin vefat etmesi sonucu, diziden ayrılmıştı.

Gülsim Ali'nin yerine Beren Saat'e benzerliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Melis Sevinç geldi.



