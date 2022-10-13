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  4. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kız kardeşini paylaştı! Gören ''Güzellik genetik'' dedi

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kız kardeşini paylaştı! Gören ''Güzellik genetik'' dedi

13.10.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'ndan ayrılarak sevenlerini üzen güzel oyuncu Gülsim Ali, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Gülsim Ali, yurtdışında yaşayan kız kardeşini paylaştı, ikilinin benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kız kardeşini paylaştı! Gören ''Güzellik genetik'' dedi

Geçtiğimiz sezon Gönül Dağı dizisine veda ederek izleyiciyi üzen Gülsim Ali, Instagram hesabında yurt dışında yaşayan ablasına duyduğu özlemini dile getirdi. Gülsim Ali'nin ablası ve yeğenini görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

Instagram'da yeğeninin doğum gününü kutlayan Ali, ablasını da es geçmedi. Ali, ablasıyla paylaşımına ''Canım ablam'' notunu düştü.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kız kardeşini paylaştı! Gören ''Güzellik genetik'' dedi

Gülsim Ali'nin ablası ve yeğeni, Almanya'da yaşamını sürdürüyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kız kardeşini paylaştı! Gören ''Güzellik genetik'' dedi

Gülsim Ali'nin anne ve babası ise Bulgaristan'da yaşıyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kız kardeşini paylaştı! Gören ''Güzellik genetik'' dedi

ÖZEL HAYAT YANITI

Bir dönem adı kendisinden 23 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk dedikodularına karışan Gülsim Ali, yalnızca işiyle gündeme gelmek istediğini söyleyerek, özel hayat sorularına yanıt vermemeyi tercih etmişti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kız kardeşini paylaştı! Gören ''Güzellik genetik'' dedi

Gülsim Ali'nin televizyon ekranlarına dönüp dönmeyeceği ise sevenleri tarafından merak ediliyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kız kardeşini paylaştı! Gören ''Güzellik genetik'' dedi

Gülsim Ali, geçtiğimiz eylül ayında Gönül Dağı'ndaki Dilek karakterinin vefat etmesi sonucu, diziden ayrılmıştı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kız kardeşini paylaştı! Gören ''Güzellik genetik'' dedi

Gülsim Ali'nin yerine Beren Saat'e benzerliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Melis Sevinç geldi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali kız kardeşini paylaştı! Gören ''Güzellik genetik'' dedi


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