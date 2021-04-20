Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali pozlarıyla Instagram’ı kasıp kavuruyor

TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıra yapımı Gönül Dağı dizisi hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam puan alan işlerin başında geliyor. Dizide Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali ise güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Gönül Dağı dizisi, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatıyor. Gönül Dağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.

Dizi ile birlikte yıldızı parlayan ve adından söz ettiren bir isim var; Gülsim Ali... Gönül Dağı sayesinde hayran kitlesini ikiye katlayan ve duru güzelliği ile seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin Dilek'i meğer güzelliği de tescilliymiş.

GÜLSİM ALİ HAKKINDA

Bulgaristan göçmeni olan 27 yaşındaki Gülsim Ali İlhan çocukken izlediği Türk filmleri sayesinde Türkçe'yi öğrenmiş ve oyuncu olmaya karar vermiş. Daha önce Yüzleşme dizisinde rol alan ve fakat dizi yayından kalktığı için hevesi kursağında kalan güzel oyuncu Gönül Dağı ile yeniden sevenleriyle buluşmanın mutluluğu içinde.