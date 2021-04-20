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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali pozlarıyla Instagram’ı kasıp kavuruyor

20.04.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun en sevilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncularından Gülsim Ali, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

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TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıra yapımı Gönül Dağı dizisi hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam puan alan işlerin başında geliyor. Dizide Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali ise güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Gönül Dağı dizisi, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatıyor. Gönül Dağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.

Dizi ile birlikte yıldızı parlayan ve adından söz ettiren bir isim var; Gülsim Ali... Gönül Dağı sayesinde hayran kitlesini ikiye katlayan ve duru güzelliği ile seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin Dilek'i meğer güzelliği de tescilliymiş.

GÜLSİM ALİ HAKKINDA

Bulgaristan göçmeni olan 27 yaşındaki Gülsim Ali İlhan çocukken izlediği Türk filmleri sayesinde Türkçe'yi öğrenmiş ve oyuncu olmaya karar vermiş. Daha önce Yüzleşme dizisinde rol alan ve fakat dizi yayından kalktığı için hevesi kursağında kalan güzel oyuncu Gönül Dağı ile yeniden sevenleriyle buluşmanın mutluluğu içinde.

Herkes Gülsim Ali'yi oyuncu sanıyor ancak başarılı isim hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı. Meğer her hafta güzelliği ile ekranları şenlendiren dizinin Dilek'i tescilli bir modelmiş.

2009 yılında 'Super Model Ford Models Bulgaria' adlı güzellik yarışmasında birinci olmuş. Aynı yıl Brezilya'da düzenlenen 'Ford Models Of The World' güzellik yarışmasında Bulgarstan'ı temsil etmiş ve modellik yapmış.

Instagram'da hatırı sayılır bir kütlesi bulunun güzel oyuncu paylaşımlarıyla da bizlere görsel şölen sunuyor.

Takipçilerinin beğeni yağdırdığı İlhan'ın bir diğer dikkat çeken tarafı ise bikinili pozlarına ve dekolteli paylaşıma olabildiğince uzak durması.

İşte güzeller güzeli oyuncunun sosyal medyasından sizleri bir kez daha hayran bırakacak pozları...

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Gönül Dağı dizisi Instagram
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