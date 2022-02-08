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Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun eşi şarkıcı çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

08.02.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, samimi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Selami Ferses' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Eser Eyüboğlu'nun eşi bakın kimmiş...

Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun eşi şarkıcı çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas'ın üstlendiği Gönül Dağı dizisi, ilk bölümünden itibaren herkesin gönlüne taht kurdu. Dizide 'Selami Ferses' karakterini canlandıran Eser Eyüboğlu'nun kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

1984 yılında Bursa'da dünyaya gelen Eser Eyüboğlu, Bilkent Üniversitesi'ni bitirdi.

Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun eşi bakın kimmiş! Güzelliğiyle dikkat çekti

Eser Eyüboğlu, oyunculuğun yanı sıra saz, piyano, klarnet ve yan flüt de çalabiliyor.

Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun eşi bakın kimmiş! Güzelliğiyle dikkat çekti

Doksanlar, Ege'nin Hamsisi, Şevkat Yerimdar gibi projelerde dikkat çeken oyuncu, şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle adından söz ettiriyor.

Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun eşi bakın kimmiş! Güzelliğiyle dikkat çekti

Magazin basınından uzak bir yaşam süren Eser Eyüboğlu, 2015 yılında Zeynep Eyüboğlu ile dünyaevine girdi.

Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun eşi bakın kimmiş! Güzelliğiyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu, eşi ve çocuklarıyla verdiği mutluluk pozlarını, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun eşi bakın kimmiş! Güzelliğiyle dikkat çekti

Eser Eyüboğlu'nun eşi Zeynep Eyüboğlu, duru güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.

Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun eşi bakın kimmiş! Güzelliğiyle dikkat çekti

Zeynep Eyüboğlu'nun pozlarına, ''Tablo gibisiniz'', ''Gözleriniz ne kadar güzel'' ve ''Mutluluğunuz daim olsun'' gibi yorumlar yapılıyor.

Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun eşi bakın kimmiş! Güzelliğiyle dikkat çekti

Tıpkı eşi Eser Eyüboğlu gibi sanatçı olan Zeynep Eyüboğlu, şarkıcılık yapıyor. Zeynep Eyüboğlu, 'Doğa İçin Çal' kliplerinde, sesiyle büyülüyor.

Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun eşi bakın kimmiş! Güzelliğiyle dikkat çekti


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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