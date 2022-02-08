Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'nun eşi şarkıcı çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti

Yönetmenliğini Yahya Samancı, senaristliğini Ali Asaf Elmas'ın üstlendiği Gönül Dağı dizisi, ilk bölümünden itibaren herkesin gönlüne taht kurdu. Dizide 'Selami Ferses' karakterini canlandıran Eser Eyüboğlu'nun kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

1984 yılında Bursa'da dünyaya gelen Eser Eyüboğlu, Bilkent Üniversitesi'ni bitirdi.

Eser Eyüboğlu, oyunculuğun yanı sıra saz, piyano, klarnet ve yan flüt de çalabiliyor.

Doksanlar, Ege'nin Hamsisi, Şevkat Yerimdar gibi projelerde dikkat çeken oyuncu, şimdilerde Gönül Dağı dizisiyle adından söz ettiriyor.

Magazin basınından uzak bir yaşam süren Eser Eyüboğlu, 2015 yılında Zeynep Eyüboğlu ile dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu, eşi ve çocuklarıyla verdiği mutluluk pozlarını, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eser Eyüboğlu'nun eşi Zeynep Eyüboğlu, duru güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.

Zeynep Eyüboğlu'nun pozlarına, ''Tablo gibisiniz'', ''Gözleriniz ne kadar güzel'' ve ''Mutluluğunuz daim olsun'' gibi yorumlar yapılıyor.

Tıpkı eşi Eser Eyüboğlu gibi sanatçı olan Zeynep Eyüboğlu, şarkıcılık yapıyor. Zeynep Eyüboğlu, 'Doğa İçin Çal' kliplerinde, sesiyle büyülüyor.



