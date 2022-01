Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan ünlü mankenin yeğeni çıktı! Gören şoke oldu

Başrolü Gülsim Ali ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Berk Atan'ın ünlü mankenin yeğeni olduğu öne sürüldü.

1991 yılında İzmir'de dünyaya gelen Berk Atan, Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

2012 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilen Atan, 2013 yılında yer aldığı Her Şey Yolunda dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Show TV'de yayınlanan Altındağlı dizisinde 'Pamir' karakterine hayat veren Berk Atan, 2015 yılında yer aldığı Güneşin Kızları dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

Dayan Yüreğim ve Cennetin Gözyaşları gibi yapımlarda rol alan yakışıklı oyuncu, Gülsim Ali ile kamera karşısına geçtiği Gönül Dağı dizisiyle büyük beğeni topluyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Berk Atan'ın, Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Berk Atan, şimdilerde fenomen Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşıyor.

ŞAŞIRTAN İDDİA

Berk Atan hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Atan'ın, ünlü manken Ebru Destan'ın yeğeni olduğu öne sürüldü. Berk Atan da, bir dönem tıpkı Ebru Destan gibi modellik yapmıştı.