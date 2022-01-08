Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eşini gören şaşkına döndü! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Zahide' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Ecem Özkaya'nın eski eşi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı çıktı.
1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ecem Özkaya, Maltepe Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon bölümünü bitirdi.
2007 yılında yer aldığı Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle oyunculuğa adım atan Özkaya, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Hayat Şarkısı gibi yapımlarla ününe ün kattı.
Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde 'Zahide' karakterini canlandıran ünlü oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
Ecem Özkaya'nın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği 'Boran Kayalı' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ile bir dönem evli olduğunu duyan şaşıp kaldı.
2010 yılında dünyaevine giren çift, geçtiğimiz yıl 10 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı.
Ünlü çiftin, Ahmet Kaan adını verdikleri bir de oğulları bulunuyor.
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