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Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eşini gören şaşkına döndü! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı

08.01.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in izlenme rekorları kızan dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği Zahide karakteriyle büyük beğeni toplayan Ecem Özkaya'nın eski eşini gören şaşıp kaldı.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eşini gören şaşkına döndü! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Zahide' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Ecem Özkaya'nın eski eşi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı çıktı.

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ecem Özkaya, Maltepe Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon bölümünü bitirdi.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eşini gören şaşkına döndü! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı

2007 yılında yer aldığı Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle oyunculuğa adım atan Özkaya, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Hayat Şarkısı gibi yapımlarla ününe ün kattı.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eşini gören şaşkına döndü! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde 'Zahide' karakterini canlandıran ünlü oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eşini gören şaşkına döndü! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı

Ecem Özkaya'nın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği 'Boran Kayalı' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ile bir dönem evli olduğunu duyan şaşıp kaldı.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eşini gören şaşkına döndü! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı

2010 yılında dünyaevine giren çift, geçtiğimiz yıl 10 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eşini gören şaşkına döndü! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı

Ünlü çiftin, Ahmet Kaan adını verdikleri bir de oğulları bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eşini gören şaşkına döndü! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Ecem Özkaya
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