Gönül eş anlamlısı nedir? Gönül kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gönül kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "köŋül" kelimesinden türemiştir. Köŋül kelimesi göğüs ve mecazi olarak yürek anlamına gelir. Türkiye Türkçesinde nazal n sesinin düşmesi ve kelime başındaki k- > g- değişimiyle "gönül" hâlini almıştır. Dilimizde gönül kelimesinin ilk yazılı örneği Orhun Yazıtları olarak bilinmektedir.

Gönül kelimesinin eş anlamlısı

Gönül kelimesi Türk Dil Kurumuna göre iki ayrı anlama gelir.Gönül kelimesinin hem mecazi hem de gerçek anlam olmak üzere iki anlamı bulunur. Mecazi anlamı "istek, arzu" gerçek anlamı ise "yürekte olduğu var sayılan sevgi" olarak ifade edilir. Gönül kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekilde sıralanabilir:

Sine

Yürek

Can

Kalp

İçeri

Gönlün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümle ile kelimelerin anlamlarını daha iyi kavramaya ve eş anlamlı kelimelerin kullanımını daha iyi öğrenmeye yardımcı olur. Ses ve yazılışta farklı olup anlamca aynı olan kelimeleri cümle içinde birbiri yerine kullanarak kullanabiliriz. Gönlün eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse:

Yüreğindeki yangın öyle kolay kolay sönecek gibi görünmüyordu.

Arkadaşı ona kalbinde bambaşka bir yere sahip olduğunu söyledi.

Evladını askere uğurlamadan önce şöyle sımsıkı bir şekilde canına bastı Mustafa amca.

"Yüzümün gülmesine aldanmayan, siz birde içeriye bakın." diyerek derin bir ah çekti.

Halime yaptığı işi gerçekten çok candan yapıyordu.

Annesini o kadar candan özlemişti ki bir an önce görmeyi arzuluyordu.

Geçmiş günleri anarken sinesinde bir sızı hissetti.

O kadar büyük bir sevgisi vardı ki tüm kainatı kucaklasa içerisine sığdırırdı.

Gülümsediğinde çıkan gamzesi sineme mezar oluyordu.

Onun sevgisini çok uzun yıllardır içeride saklıyordum.



