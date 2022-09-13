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Gönül eş anlamlısı nedir? Gönül kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.09.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çevresindeki medeniyetlerin dilleriyle sürekli olarak etkileşime girmiştir. Aynı zamanda bu etkileşimler kültürel, siyasi ve sosyal gibi çeşitli alanlarda olabilir. Bu çeşitli etkileşimler sonucunda dilimize de çeşitli kelimeler geçmiştir. Bunun yanı sıra dilimizdeki bazı kelimeler Türkçenin eski dönemlerine dayanır ve Türkçe kökenlidir. Gönül kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Peki, gönül kelimesinin eş anlamı nedir?

Gönül eş anlamlısı nedir? Gönül kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gönül kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "köŋül" kelimesinden türemiştir. Köŋül kelimesi göğüs ve mecazi olarak yürek anlamına gelir. Türkiye Türkçesinde nazal n sesinin düşmesi ve kelime başındaki k- > g- değişimiyle "gönül" hâlini almıştır. Dilimizde gönül kelimesinin ilk yazılı örneği Orhun Yazıtları olarak bilinmektedir.

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Gönül kelimesinin eş anlamlısı

Gönül kelimesi Türk Dil Kurumuna göre iki ayrı anlama gelir.Gönül kelimesinin hem mecazi hem de gerçek anlam olmak üzere iki anlamı bulunur. Mecazi anlamı "istek, arzu" gerçek anlamı ise "yürekte olduğu var sayılan sevgi" olarak ifade edilir. Gönül kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekilde sıralanabilir:

  • Sine
  • Yürek
  • Can
  • Kalp
  • İçeri
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Gönlün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümle ile kelimelerin anlamlarını daha iyi kavramaya ve eş anlamlı kelimelerin kullanımını daha iyi öğrenmeye yardımcı olur. Ses ve yazılışta farklı olup anlamca aynı olan kelimeleri cümle içinde birbiri yerine kullanarak kullanabiliriz. Gönlün eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Yüreğindeki yangın öyle kolay kolay sönecek gibi görünmüyordu.
  • Arkadaşı ona kalbinde bambaşka bir yere sahip olduğunu söyledi.
  • Evladını askere uğurlamadan önce şöyle sımsıkı bir şekilde canına bastı Mustafa amca.
  • "Yüzümün gülmesine aldanmayan, siz birde içeriye bakın." diyerek derin bir ah çekti.
  • Halime yaptığı işi gerçekten çok candan yapıyordu.
  • Annesini o kadar candan özlemişti ki bir an önce görmeyi arzuluyordu.
  • Geçmiş günleri anarken sinesinde bir sızı hissetti.
  • O kadar büyük bir sevgisi vardı ki tüm kainatı kucaklasa içerisine sığdırırdı.
  • Gülümsediğinde çıkan gamzesi sineme mezar oluyordu.
  • Onun sevgisini çok uzun yıllardır içeride saklıyordum.
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