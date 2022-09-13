Gönül eş anlamlısı nedir? Gönül kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gönül kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "köŋül" kelimesinden türemiştir. Köŋül kelimesi göğüs ve mecazi olarak yürek anlamına gelir. Türkiye Türkçesinde nazal n sesinin düşmesi ve kelime başındaki k- > g- değişimiyle "gönül" hâlini almıştır. Dilimizde gönül kelimesinin ilk yazılı örneği Orhun Yazıtları olarak bilinmektedir.
Gönül kelimesi Türk Dil Kurumuna göre iki ayrı anlama gelir.Gönül kelimesinin hem mecazi hem de gerçek anlam olmak üzere iki anlamı bulunur. Mecazi anlamı "istek, arzu" gerçek anlamı ise "yürekte olduğu var sayılan sevgi" olarak ifade edilir. Gönül kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekilde sıralanabilir:
Örnek cümle ile kelimelerin anlamlarını daha iyi kavramaya ve eş anlamlı kelimelerin kullanımını daha iyi öğrenmeye yardımcı olur. Ses ve yazılışta farklı olup anlamca aynı olan kelimeleri cümle içinde birbiri yerine kullanarak kullanabiliriz. Gönlün eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse: