‘Goodies’ dizisi hayranı olan Alex Mitchell kahkaha krizine girdikten sonra öldü! Ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı

King's Lynn'de yaşayan Alex Mitchell isimli bir adam 1975 yılında Ecky-Thump bölümünü izledikten sonra kalp yetmezliği yaşadı. 23 yaşındaki torunu Lisa Corke ise, 2012 yılının Mayıs ayında Sheppey Adası’ndaki evinde neredeyse ölümcül bir kalp krizi geçirdi. Doktorlar torununa Mitchell'in ölümüne de neden olabileceğini düşündükleri Uzun QT Sendromu teşhisini koydu. Mitcehell’in The Goodies'i izleyerek yarım saat güldükten sonra ölümü, 1975'te dünya çapında manşetlere taşınmıştı.

OYUNCULARA MEKTUP YAZDI

Mitchell’in eşi Nessie, gösterinin yıldızları Tim Brooke-Taylor, Graeme Garden ve Bill Oddie'ye kocasının son 30 dakikasını bu kadar keyifli hale getirdikleri için teşekkür etmek için bir mektup yazdı.



