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‘Goodies’ dizisi hayranı olan Alex Mitchell kahkaha krizine girdikten sonra öldü! Ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı

04.11.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1970’li yıllarda yaşanan bir ölüm şekli dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Komedisi dizisi olan Goodies’i izlerken gülerek öldüğü bildirilen Alex Mitchell’in gizemini doktorlar yeniden araştırdı. Ölümünün gizemini koruyan Mitchell’in vefatı hâlâ merak uyandırıyor.

‘Goodies’ dizisi hayranı olan Alex Mitchell kahkaha krizine girdikten sonra öldü! Ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı

King's Lynn'de yaşayan Alex Mitchell isimli bir adam 1975 yılında Ecky-Thump bölümünü izledikten sonra kalp yetmezliği yaşadı. 23 yaşındaki torunu Lisa Corke ise, 2012 yılının Mayıs ayında Sheppey Adası’ndaki evinde neredeyse ölümcül bir kalp krizi geçirdi. Doktorlar torununa Mitchell'in ölümüne de neden olabileceğini düşündükleri Uzun QT Sendromu teşhisini koydu. Mitcehell’in The Goodies'i izleyerek yarım saat güldükten sonra ölümü, 1975'te dünya çapında manşetlere taşınmıştı.

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OYUNCULARA MEKTUP YAZDI

Mitchell’in eşi Nessie, gösterinin yıldızları Tim Brooke-Taylor, Graeme Garden ve Bill Oddie'ye kocasının son 30 dakikasını bu kadar keyifli hale getirdikleri için teşekkür etmek için bir mektup yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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