Google 17-24 Aralık tarihleri arasında en çok arananları açıkladı

Google, geçtiğimiz haftadan bugüne Türkiye'de yapılan aramaları paylaştı. İlk sırada yılın en uzun gecesi Kış Gündönümü yer alırken, Ayşen Gruda'nın hastaneye kaldırıldığı gün nedeniyle de bu isim öne çıktı.

İşte Google'ın en çok arananları:

Kış gündönümü, 21 Aralık, en uzun gece

İstanbul’da deprem

Asgari ücret ne kadar olacak?

Metin Akpınar, Müjdat Gezen

Ayşen Gruda

Ekrem İmamoğlu

Sarıkamış Harekatı

Endonezya tsunami

Bursa’da deprem

Hulusi Akar, Özgür Özel

Hubris sendromu

Gamze Özçelik

Ustura Kemal

Mansur Yavaş

Ahmet Telli

Şahan Gökbakar

Ayça Ayşin

Mazhar Alanson

Enflasyon

Faruk Çolakoğlu

Rojda Demirer

Kubilay, Menemen Olayı

31 Aralık tatil mi, Yılbaşı tatili

Tevfik Alparslan

Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci

Doğu Ekspresi

Fas, Maren Ueland

Gülnur Aybet

Google Asistan

Mevlana

