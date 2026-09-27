Google 28 yaşında! Doğum gününe özel Doodle yayınlandı

Google, bugün ana sayfasındaki logosunu 28. doğum gününe özel hazırlanan Doodle ile değiştirdi. Şirketin resmi Doodle sayfasında 27 Eylül 2026 tarihli çalışma, “Google'ın 28. doğum günü” adıyla yayınlandı.

Google, Doodle'ın açıklamasında çalışmanın şirketin 28. doğum gününü kutladığını belirtti. Bugünkü tasarımda ise Google'ın ilk dönemlerinden nostaljik bir logo tercih edildi.

Şirket ayrıca kullanıcıları Google'ın tarihi, kültürü ve geçmişindeki dikkat çekici anlarla ilgili hazırlanan doğum günü bilgi yarışmasına yönlendiriyor.

GOOGLE 28 YAŞINDA

Google'ın hikayesi, Larry Page ile Sergey Brin'in 1995 yılında Stanford Üniversitesi'nde tanışmasına kadar uzanıyor. İkili, daha sonra öğrenci yurtlarındaki odalarından çalışarak internet sayfalarının önemini bağlantıları kullanarak belirleyen bir arama motoru geliştirdi.

Bu arama motorunun ilk adı Backrub idi. Daha sonra proje Google adını aldı. “Google” ismi, 1 rakamının ardından 100 sıfır gelen sayıyı ifade eden matematiksel “googol” teriminden esinlenerek oluşturuldu.

Ağustos 1998'de Sun'ın kurucu ortaklarından Andy Bechtolsheim, Larry Page ve Sergey Brin'e 100 bin dolarlık bir çek yazdı. Google'ın resmi tarihçesine göre bu yatırımın ardından Google Inc. resmen doğdu ve ekip öğrenci yurtlarından California'nın Menlo Park kentindeki bir garaja taşındı.

Söz konusu garaj, daha sonra Google'ın 16. çalışanı ve YouTube'un CEO'su olacak Susan Wojcicki'ye aitti.

GOOGLE'IN DOĞUM GÜNÜ NEDEN 27 EYLÜL'DE?

Google'ın doğum günü konusunda dikkat çeken bir ayrıntı da bulunuyor. Şirketin kendisine göre Google Inc. 4 Eylül 1998'de şirketleşti. Ancak Google, on yılı aşkın süredir doğum gününü 27 Eylül'de yıllık bir Doodle ile kutluyor.

Google, daha önce yayınladığı resmi bir açıklamada şirketin kesin kuruluş tarihinin kendileri için bile tartışmaya açık olduğunu belirtmişti. Bu nedenle 4 Eylül, şirketleşmenin gerçekleştiği tarih olarak kayıtlarda yer alırken, 27 Eylül Google'ın geleneksel olarak kutladığı doğum günü konumunda.

Nitekim şirket geçen yıl da 27 Eylül 2025'te 27. doğum gününe özel bir Doodle yayınlamıştı.

DOODLE GELENEĞİ DE 1998'E DAYANIYOR

Google'ın özel günler, kişiler ve olaylar için hazırladığı Doodle'ların geçmişi de şirketin kuruluş yıllarına kadar uzanıyor.

Google'ın aktardığı bilgilere göre ilk Doodle 1998 yılında, şirket henüz resmi olarak kurulmadan önce hazırlandı. Larry Page ve Sergey Brin'in Burning Man festivaline gittiğini kullanıcılara anlatmak amacıyla Google logosuna basit bir çöp adam figürü eklenmişti.

Aradan geçen yıllarda Doodle'lar Google'ın en bilinen geleneklerinden biri haline geldi. Şirket bugün her yıl dünyanın farklı bölgelerinde yüzlerce farklı Doodle yayınlıyor.

Google ise 27 Eylül 2026 itibarıyla 28. doğum gününü, geçmişine gönderme yapan nostaljik bir Doodle ile kutluyor.