Google’a kesilen reklam cezası tekrarlanabilir

Avrupa içerisindeki ekonomik düzeni korumaya çalışan Avrupa Birliği Komisyonu genellikle, Google gibi büyük şirketlerin haksız rekabet yapmasına en büyük tepki gösteren kuruluşlardan. Tam da 7 gün önce Google, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 1.5 milyar Euro ödemeye mahkum edilmişti.

Son iki yıl içerisinde Google’a kesilen bu 3. ceza oldu. AB anti tröst yasaları, birliğin rekabetini düzenleyen en önemli yasa. Google şirketinin ceza almasına en çok neden olan da genellikle bu yasalar oluyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından oluşturulan iddiaya göre Google, kendi arama çubuğunda haksız rekabete yol açıyor.

Avrupa Birliği yalnızca Google gibi şirketlere değil aynı zamanda Facebook ve diğer büyük Amerikalı şirketlere de yoğun kontrol getirdi. Daha önce Avrupa Komisyonu parlamenterleri de defalarca Facebook hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etmişti.

Sizce de Avrupa Birliği, Google gibi büyük teknoloji şirketlerini mercek altına almakla doğru olanı mı yapıyor? Yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

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