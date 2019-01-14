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Google'da 7-14 Ocak 2019 tarihleri arasında en çok neler arandı?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 14.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

Google Arama Trendleri, bilindiği üzere insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içinde yapılan aramalardaki popülerliği belirgin bir şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Peki 7-14 Ocak 2019 tarihleri arasında Google'da en çok neler arandı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Google'da 7-14 Ocak 2019 tarihleri arasında en çok neler arandı?

Google, 7-14 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde yapılan en yoğun aramaları duyurdu. İşte o aramalar:

Hande Erçel annesi

Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırma

Enes Batur

Okullar tatil mi?

Itır Esen

Bursa’da deprem

Ayla filmi

İnterpol, Mehmet Aydın, Çiftlik Bank

Vecihi, Vecihi Hürkuş kimdir?

Palu ailesi

Deniz Çakır

Arda Kural, Onur Akay

Cemal Süreya

Eren Erdem

Tazminat hesaplama 2019

Bang Bang filmi

Kenevir

Şahin Kendirci

  1. Dalga filmi

Murat Sivrikaya

Rami Malek

Mariam Kavakçı

Gabon

Dan Bilzerian

Didem Soydan

Mia Khalifa

MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi

Bolton, İbrahim Kalın

Sinan Ateş

Ekin Koç

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