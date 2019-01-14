Google'da 7-14 Ocak 2019 tarihleri arasında en çok neler arandı?

Google, 7-14 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde yapılan en yoğun aramaları duyurdu. İşte o aramalar:

Hande Erçel annesi

Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırma

Enes Batur

Okullar tatil mi?

Itır Esen

Bursa’da deprem

Ayla filmi

İnterpol, Mehmet Aydın, Çiftlik Bank

Vecihi, Vecihi Hürkuş kimdir?

Palu ailesi

Deniz Çakır

Arda Kural, Onur Akay

Cemal Süreya

Eren Erdem

Tazminat hesaplama 2019

Bang Bang filmi

Kenevir

Şahin Kendirci

Dalga filmi

Murat Sivrikaya

Rami Malek

Mariam Kavakçı

Gabon

Dan Bilzerian

Didem Soydan

Mia Khalifa

MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi

Bolton, İbrahim Kalın

Sinan Ateş

Ekin Koç

