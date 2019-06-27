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Google'dan önemli karar! Otomatik silinecek

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 27.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

ABD'li teknoloji devi Google, kullanıma sunacağı yeni özellik sayesinde kullanıcıların konum geçmişine ve internet aktivitelerine dair verilerin otomatik silinmesine izin verecek.

Google'dan önemli karar! Otomatik silinecek

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, Google, mayıs ayında duyurduğu kullanıcıların konum ve aktivite verilerini otomatik silmeye imkan tanıyan yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Şirket tarafından Kaliforniya'da düzenlenen geliştirici etkinliği "Google I/O 2019"da, kullanıcı gizliliğinin ve veri güvenliğinin önemi vurgulanmıştı. Google'nin kullanıma sunacağı bu yeni özellik, Apple gibi teknoloji devlerinin kullanıcılarına veri yönetimi konusunda daha fazla imkan sağlamasının ardından duyuruldu.

Kullanıcıların veri yönetimi yapmasına imkan veren bu uygulamalar, kullanıcı verilerinin üçüncü parti uygulamalar tarafından nasıl kullanıldığı ve şirketlerin kullanıcıların hangi verilerine sahip olduğuna dair detaylı bilgi sağlıyor.

KULLANICI VERİLERİ 18 AYDAN SONRA OTOMATİK SİLİNECEK

Google kullanıcıları, istedikleri zaman konum geçmişi ve internet aktivitelerine dair verilerini hesaplarının "ayarlar" kısmından silebiliyordu. Ancak kullanıma sunulacak özellikle beraber kullanıcılar, 3 ve 18 ay arasında bir süre belirleyerek verilerinin sistem tarafından belirlenen süre içerisinde otomatik silinmesini talep edebilecek.

Verilerinin otomatik olarak silinmesini talep eden kullanıcıların herhangi bir zaman dilimi belirtmemesi halinde veriler, 18 ay saklanacak ve 18 aydan eski veriler otomatik olarak silinecek.

Google tarafından duyurulan bu yeni özelliğin, gelecek haftalarda Android ve iOS platformlarında kullanıma sunulması planlanıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Google Teknoloji kullanıcı verileri

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