Google’dan yayıncılara yapay zeka ödemesi testi: Birinin kazancı 1 milyon doları aşmış

The Information’ın haberine göre Google, içerikleri yapay zeka özelliklerine katkıda bulunan yayıncılara ödeme yapmayı test ediyor. Pilot program, şirketin yapay zeka destekli arama özelliklerinin web trafiği üzerindeki etkisinin tartışıldığı bir dönemde gündeme geldi.

Programı ilk haberleştiren Digiday olmuştu. Testin bir yıldan kısa süre önce başladığı ve yaklaşık 100 yayıncıyı kapsadığı belirtiliyor.

ÖDEMELER İÇERİĞİN KATKISINA GÖRE YAPILIYOR

Habere göre Google, katılımcı yayıncılara içeriklerinin Google Arama'daki yapay zeka özetleri (AI Overviews) ve sohbet tabanlı arama modu (AI Mode) ile Gemini sohbet botuna ne ölçüde katkı sağladığına göre ödeme yapıyor.

The Information, programa başlangıcında katılan bir yayıncının bir yılda 1 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini bildiriyor. Birkaç ay önce katılan başka bir yayıncının kazancının ise yaklaşık 50 bin ila 60 bin dolar olduğu aktarılıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAMA, DÜZENLEYİCİLERİN DE GÜNDEMİNDE

Google'ın yapay zeka odaklı arama değişiklikleri, dünya genelinde düzenleyici kurumların da mercek altına girdi.

Birleşik Krallık, haziran ayında Google'ın yayıncılara yapay zeka destekli arama özelliklerinde yer almaktan vazgeçme seçeneği sunması gerektiğine karar vermişti.

Avrupa Birliği de bu özelliklerin web trafiğine etkisi hakkında soruşturma başlatmış ve yakın zamanda Google'a arama motorunda değişiklikler yapmasını emretmişti.

Kaynak: The Verge