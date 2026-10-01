Google, Gemini 4 Argon’u tanıttı: Güvenlik açıklarını kendi başına giderme iddiası

Google, kodlama, araştırma ve yazma gibi farklı görevleri yerine getirmek üzere geliştirilen Gemini 4 Argon modelini kullanıma sundu. Şirket, yeni modelin özellikle savunma amaçlı siber güvenlik çalışmalarındaki yeteneklerini öne çıkarıyor.

Ancak yeni modelin dağıtımı sınırlı tutuluyor. Argon, Google’ın güvenlik girişimi Fairwind Programı kapsamında seçilen siber güvenlik ortaklarının kullanımına açılıyor.

GÜVENLİK AÇIKLARINI BULMAKLA KALMIYOR

Google’a göre savunma amaçlı siber güvenlik çalışmaları için özel olarak eğitilen Argon, kritik yazılım güvenlik açıklarını kendi başına bulabiliyor, doğrulayabiliyor ve yamalayabiliyor.

Şirket, kendi çalışanlarının da modeli günlük işlerinde kullanmaya başladığını belirtiyor. Bu çalışmalar arasında hata ayıklama ve kod tabanlarını taşıma gibi yazılım geliştirme görevleri bulunuyor.

Argon’un yetenekleri metin ve kodla sınırlı değil. Google, modelin uzun videoların içeriğini ve grafikleri analiz edebildiğini de söylüyor. Şirketin çarşamba günü yayımladığı blog yazısında, "Karmaşık ve uzun süren iş akışlarında derin akıl yürütmeyi sürdürebilecek şekilde geliştirilen Argon, Google’da çalışma ve ürün geliştirme biçimimizi temelden değiştiriyor" denildi.

GOOGLE’DAN RAKİPLERİNE KARŞI PERFORMANS İDDİASI

Şirketler, hizmetlerini rakiplerinden üstün göstermek için ellerinden geleni yapıyor. Google da blog yazısında Argon’un çeşitli yapay zekâ testlerinde OpenAI’ın GPT-6 Astra modeli ile Anthropic’in Fable ve Opus modellerinden belirgin biçimde daha yüksek puan aldığını öne sürüyor.

Şirket ayrıca, yapay zekâ modellerini değerlendiren ve giderek popülerleşen Vals girişiminin model endeksini kaynak göstererek Argon’un bu sıralamada şu anda lider olduğunu belirtiyor.

Bu açıklamalar, büyük yapay zekâ şirketlerinin, bir yandan yapay zekânın kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunurken diğer yandan birbirlerini geçmek için daha güçlü modeller sunmaya yarıştığı bir dönemde geldi. OpenAI, kısa süre önce kullanıma sunduğu Astra’yı şimdiye kadarki en iyi modeli olarak tanıtırken, Anthropic de bu yıl kullanıma sunduğu Fable için benzer ifadeler kullanmıştı.

GEMINI AYLIK BİR MİLYAR KULLANICIYI AŞTI

Bir zamanlar yapay zekâ yarışında "geride" kaldığı düşünülen Google, son zamanlarda Gemini ile başarı yakaladı. Şirket, ağustos ayında Gemini uygulamasının aylık bir milyardan fazla kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı; bu metrik onu, ChatGPT’nin aylık bir milyar kullanıcıya ulaştığını yakın zamanda duyuran OpenAI ile rekabet edebilir kılıyor.

Kaynak: TechCrunch