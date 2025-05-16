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Google'ın işe alırken sorduğu soru gündem oldu! Herkesin beyni yandı, birçoğu cevabı bulamadı

Google yıllarca iş mülakatlarında adaylara bazı zor sorular soruyordu. Zaman zaman da bu sorulardan bazıları sosyal medyada gündem oluyor. Bir TikTok kullanıcısı da o sorulardan birini yayınlayarak kullanıcıların beynini yaktı. Çoğu insan bu soruyu cevaplayamadı.

Google'ın işe alırken sorduğu soru gündem oldu! Herkesin beyni yandı, birçoğu cevabı bulamadı
Jale Uslu

TikTok'ta @pinkpencilmath kullanıcı adıyla bilinen Tanya Zakowich'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Google'ın bir dönem işe alım mülakatlarında sorduğu soru beyinleri yaktı.

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Bir aday eleme ölçütü olarak kullanılan bu sorular 2013 yılında azaltılmaya başlandı. Dönemin insan kaynakları yöneticisine göre bu sorular 'hiçbir şeyi öngörmüyor' ve yalnızca 'görüşmeciyi zeki hissettirmek için' soruluyordu.

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SORU ŞU ŞEKİLDE:

Dört mahkum, bir merdiven üzerinde aynı yöne bakacak şekilde sıralanmıştır. Mahkumlar; A, B, C ve D olarak adlandırılır:

A, B ve C'yi görebilir.
B sadece C'yi görebilir.
C ve D ise kimseyi göremez.
D ile diğer üç mahkum arasında bir tuğla duvar vardır.
Her bir mahkumun başında bir şapka vardır. Toplamda iki siyah ve iki beyaz şapka bulunmaktadır. Ancak hiçbiri kendi şapkasının rengini bilmemektedir.

Kurallar:

Kimse arkasına bakamaz.
Yer değiştirmek veya şapkayı çıkartmak yasaktır.

Soru: Mahkumlardan biri, şapkasının rengini anladığında hemen yüksek sesle söylemek zorundadır. İlk doğru cevabı hangi mahkum verir ve neden?

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SORUNUN CEVABI "B" ŞIKKI

Zakowich sorunun cevabının ise B şıkkı olduğunu söyledi.

Eğer B ve C'nin şapkaları aynı renk olsaydı, A bunu görüp kendi şapkasının diğer renkte olduğunu anlayarak hemen söylerdi. Ancak A sessiz kaldığına göre, B bu durumdan A'nın gördüğü şapkaların farklı renklerde olduğunu çıkarır. C'nin şapkasını görebilen B, bu durumda kendi şapkasının C'ninkinden farklı olduğunu anlar ve bu sayede kendi şapkasının rengini doğru tahmin eder...

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