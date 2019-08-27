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Google Photos fotoğrafların içinde yer alan metinleri bulabilecek

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.08.2019 07:57 | Son Güncelleme

İnternet devinin fotoğrafları tanıyabilen ve fotoğraflar üzerindeki metinleri okuyabilen gelişmiş yapay zekası artık Photos uygulamasında da çalışacak.

Google Photos fotoğrafların içinde yer alan metinleri bulabilecek

Şirketin yapay zekası daha önce Tercüme uygulaması üzerinde aktif olarak çalışıyor ve benzer bir işlem yürütüyordu. Yapay zeka telefon kamerası üzerinden çekilen fotoğrafta yer alan yemek menüleri, tabelalar gibi metinleri anında tercüme edebiliyordu.

Şimdi de Photos uygulaması üzerinde metin araması yapan kullanıcılar, aradıkları metin ifadelerine sahip fotoğrafları bulabilecek. Üstelik kullanıcılar bu fotoğraflarda yer alan metinleri yine metin formatına alabilecek ve baka bir yere metin olarak kopyalayabilecek.

Bu uygulama sayesinde özellikle matbu eserlerin / kitapların fotoğraflarını çekip kolayca metine dönüştürmek ve metin üzerinde oynamaya yapmak mümkün olacak. Bu da eski kitapların OCR yazılımları ile dijital ortama geçirilme uygulamalarını hızlandıracak. Dijital ortamda metin olarak kaydı bulunmayan eski eserlerin güncel dile çevrilerek yeniden yayınlanması faaliyetleri de kolaylaşacak.

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Google Photos Google yapay zeka

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