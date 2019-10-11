Mynet Trend

Google Pixel Watch akıllı saatinin de tanıtılacağı ortaya çıktı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 11.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

Google, 15 Ekim 2019 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Pixel 4 ile karşımıza çıkacak. Yeni aksesuarlarını da tanıtacak olan Google’ın, bugün yeni nesil Pixel Watch akıllı saatini de sergileyeceği ortaya çıktı.

Google Pixel Watch akıllı saatinin de tanıtılacağı ortaya çıktı

Apple Watch ile akıllı saat pazarını domine eden Apple’a uzun süredir dişli bir rakip çıkmamıştı. Google bu sefer Apple Watch‘u tahtından etmek için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.

Pixel Watch modeli yüksek ihtimalle ilk etapta Android cihazlar ile uyumlu olacak. Pixel telefonlar ile tam uyum içerisinde çalışacak olan bu modelin ilerleyen zamanlarda iOS desteğinin de geleceği düşünülüyor.

Google, Apple gibi kare bir tasarım yerine Android cephesindeki rakipleri gibi yuvarlak bir tasarım ile karşımıza çıkacak. Google’ın akıllı saatinde kalp ritmi sensörü de yer alacak. Ancak Google’ın sağlık konusunda Apple gibi atılımlar yapmayacağını düşünüyoruz. wearOS işletim sistemi ile çalışacak olan bu akıllı saatin detaylarına ise 15 Ekim’de ulaşabileceğiz.

Mortal Kombat 11 ücretsiz oluyor!

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
iPhone 11 ile ilgili yeni sorumiPhone 11 ile ilgili yeni sorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google pixel watch

En Çok Okunan Trend Haberler

Sıla özür dileyip iptal etti!

Sıla özür dileyip iptal etti!

Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Erzurum'da 3 kız çocuğunu kaçırmak isteyen 2 kişi tutuklandı

Erzurum'da 3 kız çocuğunu kaçırmak isteyen 2 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Instagram direkt mesaj özeliği çok yakında web sürümüne de gelecek

Instagram ile ilgili yeni gelişme!

Luigi’s Mansion 3 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı

Luigi’s Mansion 3 için yeni video!

Xbox Başkan Yardımcısı Mike Ybarra işinden ayrıldı

Xbox Başkan Yardımcısı Mike Ybarra işinden ayrıldı

iPhone 11’in ekranı durduk yere çok kolay bir şekilde çiziliyor

iPhone 11 ile ilgili yeni sorum

Black Shark 2 Pro, sonunda Avrupa’da da satışa sunuldu

Avrupa'da satışa sunuldu

Yarım saatte şarj olan Oppo Reno Ace ortaya çıktı

Yarım saatte şarj oluyor! Tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.