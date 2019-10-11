Google Pixel Watch akıllı saatinin de tanıtılacağı ortaya çıktı

Apple Watch ile akıllı saat pazarını domine eden Apple’a uzun süredir dişli bir rakip çıkmamıştı. Google bu sefer Apple Watch‘u tahtından etmek için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.

Pixel Watch modeli yüksek ihtimalle ilk etapta Android cihazlar ile uyumlu olacak. Pixel telefonlar ile tam uyum içerisinde çalışacak olan bu modelin ilerleyen zamanlarda iOS desteğinin de geleceği düşünülüyor.

Google, Apple gibi kare bir tasarım yerine Android cephesindeki rakipleri gibi yuvarlak bir tasarım ile karşımıza çıkacak. Google’ın akıllı saatinde kalp ritmi sensörü de yer alacak. Ancak Google’ın sağlık konusunda Apple gibi atılımlar yapmayacağını düşünüyoruz. wearOS işletim sistemi ile çalışacak olan bu akıllı saatin detaylarına ise 15 Ekim’de ulaşabileceğiz.

Mortal Kombat 11 ücretsiz oluyor!

