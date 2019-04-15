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Google Play Store, yeni tasarımı ile nasıl bir görünüme kavuşacak?

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TEKNOLOJİ  | 15.04.2019 08:22 | Son Güncelleme

Google, uzun bir süredir kullandığı materyal tasarımı bazı rötuşlar ile yenilemeye devam ediyor. İlk olarak Gmail uygulamasında materyal tasarıma yeni bir boyut kazandıran Google, Gmail’deki kırmızı barı kaldırmış ve düz beyaz bir tasarım ile karşımıza çıkmıştı. Göze oldukça sade görünen bu tasarım anlayışının yakında Play Store’da da uygulanacağı ortaya çıktı.

Google Play Store, yeni tasarımı ile nasıl bir görünüme kavuşacak?

Play Store’un yeni tasarımı da Gmail’e çok benzeyecek. Play Store’da üst bölümde yer alan yeşil bölüm kaldırılacak ve yerine düz beyaz bar gelecek. Ayrıca App Store’daki gibi alt bölümlere butonlar eklenecek. Bu butonlar sayesinde; Ana ekran, oyun, filmler ve kitaplar kategorileri arasında kolayca geçiş yapılabilecek.

Google’ın Play Store’u şu anki hali ile oldukça çağ dışı görünüyordu. Google, bu hamlesi ile hem kullanım kolaylığı sağlayacak hem de görünümü yenileyecek. Şimdilik Beta aşamasında olan bu yeni tasarımın önümüzdeki haftalarda herkesin beğenisine sunulması bekleniyor.

Google Play Store 14.5.52 sürümünü buradan indirebilirsiniz. Paylaştığımız APK. dosyalarında hiçbir modifikasyon işlem yapılmadığını belirtelim.
İndirdiğiniz Play Store APK. dosyasını yüklerken sorun yaşarsanız; Ayarlar>Güvenlik>Bilinmeyen Kaynaklar bölümünden bilinmeyen kaynaklara izin verebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Google Play Store play store

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