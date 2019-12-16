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Google Türkiye için Android lisansını iptal mi edecek? Yeni açıklama

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Türkiye’ye yönelik yaptırım açıklamasında bulunan Google'dan yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamada, 'Google, Türkiye pazarından çıkabileceğini hiçbir şekilde belirtmedi. Bu özellikle Android ile ve mümkün olan en kısa sürede çözmek istediğimiz bir durumla ilgili' denildi. Google, iş ortaklarını da "Türkiye’de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda" olduğu doğrultusunda bilgilendirdiklerini açıkladı.

Google Türkiye için Android lisansını iptal mi edecek? Yeni açıklama

Rekabet Kurumu'nun, ABD’li arama devi Google’a, haksız rekabete yol açması sebebiyle kestiği cezanın ardından Google, bugün önemli bir açıklama daha yaptı.

Yapılan açıklamada "Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı şekilde çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz" denildi. Açıklamada, "Google, Türkiye pazarından çıkabileceğini hiçbir şekilde belirtmedi. Bu özellikle Android ile ve mümkün olan en kısa sürede çözmek istediğimiz bir durumla ilgili" ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklamanın tam metni:

"2007 yılında Android’i birçok şirketin mobil cihazlarına güç vermek üzere, açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak geliştirmeye başladık. O günden bu yana, Android’e milyarlarca dolar yatırım yaptığımız gibi, dünyanın her yanındaki insanlar için cihazlar ve deneyimler üretebilmeleri için üreticilere ve geliştiricilere ücretsiz olarak sunduk.

Android’e olan yatırımımız bizim için çok anlamlı, çünkü telefon üreticilerine, bazıları bizim için gelir üreten ve üreticilere müşterilerine yararlı servisler sunmalarını sağlayan popüler Google uygulamalarını önceden yükleme seçeneğini veriyoruz. Telefon üreticileri bizim servislerimizin hiçbirini cihazlarına yüklemek zorunda olmadıkları gibi, aynı zamanda bizimkilerin yanında rakip uygulamaları da yüklemekte özgürdür. Bu da bizim ancak uygulamalarımızın yüklü olması ve kullanıcıların alternatifler yerine bizim uygulamaları tercih etmeleri durumunda gelir elde ettiğimiz anlamına geliyor.

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Bugün, Türkiye’de milyonlarca kullanıcı her gün arkadaşlarıyla bağlantı kurmak ve işlerini yapmak için Android telefonlarını kullanıyor. Bu da, Android telefonları satan Türk ve uluslararası üreticiler ve Türkiye’deki mobil operatörler ile mobil cihazlar için uygulamalar, oyunlar ve servisler hazırlayan geliştiriciler için ekonomik fırsatlar yaratmaktadır.

Rekabet Kurumu ile üç yıldan fazla süre çalıştıktan sonra Ağustos ayında yine Rekabet Kurumu’nca alınan bir karar üzerine, Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda bazı değişikliklere gittik. Bu değişiklikler arasında, iş ortaklarımıza cihazları üzerinde Google’ın gelir üreten uygulamalarının önceden yüklenmesi konusunda sunduğumuz esnekliği çok daha yüksek bir seviyeye taşımak da yer alıyordu. Ancak, Kasım ayında Rekabet Kurumu bu değişikliklerin yeterince uygun olmadığı ve Türkiye’de bu anlaşmalarla faaliyet gösteremeyeceğimiz yönünde kanaat bildirdi.

İŞ ORTAKLARINA BİLGİLENDİRME: YENİ ANDROID MODELLERİ ONAYLAMAYI DURDURMAK ZORUNDAYIZ

Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı şekilde çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye’de hızlı şekilde kanunlarla uyumlu biçimde çalışmak bizim için büyük önem taşıdığından, iş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye’de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik.

Bu, Türkiye’de yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geliyor. Halihazırda mevcut modellerin satışı ve çalışması ise normal şekilde devam edecek. Mevcut cihazlar ve uygulamalar da normal biçimde çalışmaya ve güncellemeler almaya devam edecek. Google’ın diğer ürünleri ve servisleri ise durumdan etkilenmeyecek.
"DURDURMAK ZORUNDAYIZ"
Bu durumun Türkiye’deki kullanıcılar, üreticiler, uygulama geliştiriciler ve operatörler için getirdiği zorlukları anlıyor, bu sebeple Rekabet Kurumu ile birlikte çalışarak konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturabilmeyi umuyoruz."

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
tutmadı degilmi bu alcaklar eski türkiyeyle karıştırıyorlar 15 temmuzdan sonra yeni bir ulkenin kurulduğundan haberleri yom
çıka bilirsin sıkıntı yok
HADİ BUYUR BURDAN YAK.ŞİMDİ ATTAN DÜŞEN ASRIN LİDERİ ÇIKIP HEYYYYYTTTTTTTT DERMİ BİLİNMEZ.GERİ VİTESLERİ İZLEYELİM.
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