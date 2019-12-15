Şok iddia: Google Türkiye’ye ambargo uygulayabilir

Android Türkiye’de oldukça popüler. Her ne kadar genele bakarsak iOS sever bir halk olsak da aslında çoğumuz günlük tüm rutinlerimizi Android akıllı telefonlarla gerçekleştiriyoruz. Ancak iddialara göre Android’in arkasındaki isim Google, yazılımında bazı ısrarlarda bulunmakta. Bu ısrarlardan birisi ise Google’ın halihazırda sahibi olduğu YouTube, Google Chrome gibi uygulamaları stok olarak Android’e sunmuş olması ve akıllı telefon üreticilerine bu uygulamalar olmadan akıllı telefon üretmelerine izin vermemesi. Google’ın bu ısrarı önce Avrupa Birliği’ne daha sonra ise ülkemizde Rekabet Kurulu’na taşındı.

REKABET KURULU GOOGLE’A PARA CEZASI KESMİŞTİ



Rekabet Kurulu, Google’ın bu ısrarının Rekabet Kanunu’na aykırı olduğuna hükmetti ve Google’a 93 milyon lira idari para cezası verdi. Bu karar sonrası Google, Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre Türkiye’deki iş ortaklarına, Android akıllı telefon üreticilerine ve Android akıllı telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir mektup göndererek Türkiye için bazı yaptırım kararları aldığını duyurdu.