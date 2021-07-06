Gördüklerine inanamadı! İrem Derici ne yapacağını bilemedi: "Öyleli bir gün..."

İrem Derici, müzik sektörüne hızlı ve iddialı bir giriş yapan isimlerden biriydi. Kariyerinin ilk dönemlerinde "En İyi Çıkış" ödüllerini alırken, şimdilerde o ödülleri birlikte aldığı isimleri sollamayı başardı. Artık ödül törenlerine kendini kanıtlamış bir isim olarak sahne showu yapması için davet ediliyor. Öte yandan, başarısı artsa ve şöhreti büyüse de İrem Derici hiç değişmedi. Tanınmaya başladığı günlerden bu yana sergilediği cesur ve dobra tavır daha da güçlendi bile denebilir. Olağanüstü dürüstlüğü ve renkli kişiliği birleşince, sosyal medyada da hayranları giderek arttı. Her gün onlarca paylaşım yapan İrem Derici, takipçilerini bıktırmak bir yana dursun, onların isteklerine yetişememeye başladı. Ama bugün paylaşımlarına biraz ara vermek zorunda kaldı. Çünkü hava çok sıcaktı.

"Öyleli bir gün"

Ünlü şarkıcı, az evvel telefonunu açmaya çalıştığında küçük bir şok yaşadı. Çünkü telefonu sıcaklık yüzünden açılmıyordu.

Uyarı yazısını görünce şaşıran İrem Derici, "Öyleli bir gün." diyerek üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı ve sıcak hava konusunda onları uyardı.

