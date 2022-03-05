Gören bir daha baktı! Mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift tepki çekti

Brezilya’nın İtaituba kentindeki bir mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çift sosyal medyanın gündemine yerleşti. Facebook’ta yayınlanan görüntülere binlerce yorum yağdı. Vatandaşlar çiftin ölülere saygısızlık yaptığını dile getirerek yetkililer tarafından cezalandırılmasını talep etti.

ZİYARETÇİLER DE GÖRDÜ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde aynı gün mezarlığı birçok kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi. Çocuklarıyla birlikte mezarlık ziyareti gerçekleştiren vatandaşlar çiftin yaptığını kabul edilemez bulduklarını ve acilen cezalandırılması gerektiğini ifade etti.



