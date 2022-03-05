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  4. Gören bir daha baktı! Mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift tepki çekti

Gören bir daha baktı! Mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift tepki çekti

05.03.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Para eyaletinin İtaituba kentindeki mezarlıkta dünya basınında geniş yankı uyandıran bir olay yaşandı. Kent mezarlığında cinsel ilişkiye giren çift, kameralara yansıdı. Görüntülerin Facebook’ta paylaşılmasından sonra çifte “Ölülere saygısızlık yapıyorsunuz” diyerek tepki yağdı. Olaya şahit olanlar çiftin cezalandırılmasını talep etti.

Gören bir daha baktı! Mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift tepki çekti

Brezilya’nın İtaituba kentindeki bir mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çift sosyal medyanın gündemine yerleşti. Facebook’ta yayınlanan görüntülere binlerce yorum yağdı. Vatandaşlar çiftin ölülere saygısızlık yaptığını dile getirerek yetkililer tarafından cezalandırılmasını talep etti.

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ZİYARETÇİLER DE GÖRDÜ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde aynı gün mezarlığı birçok kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi. Çocuklarıyla birlikte mezarlık ziyareti gerçekleştiren vatandaşlar çiftin yaptığını kabul edilemez bulduklarını ve acilen cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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