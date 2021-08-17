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Gören bir daha dönüp baktı! Instagram fenomeni Anllela Sagra’nın ‘İş toplantısı’ kombini herkesi şaşırttı

17.08.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’ın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Anllela Sagra, takipçileri için iş toplantısında kullanabilecekleri bir kombin paylaştı. Derin göğüs dekolteli kombin hayranlarını hayrete düşürdü.

Gören bir daha dönüp baktı! Instagram fenomeni Anllela Sagra’nın ‘İş toplantısı’ kombini herkesi şaşırttı

Sosyal medyada birçok fenomen kıyafet önerileri ve kombin tavsiyeleri veriyor. Özellikle “Kayınvalide ile ilk buluşma, iş görüşmesi, ilk randevu, düğün” gibi konseptler kullanıcılar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Instagram’da fitness fenomeni olan Anllela Sagra, iş toplantısında tercih edilen kıyafetler için bir paylaşım yaptı. Kolombiyalı güzelin üst düğmesi dışında açık olan deri gömleği ve mini eteği takipçilerinden sert eleştiriler aldı.

MİLYONLARCA İZLENME TOPLADI

kapak iş kombini

Sert eleştirilerin yanında “İş toplantısı bugün mü” notuyla paylaştığı gönderi 13.3 milyon kez izlendi ve 233 binden fazla beğeni aldı. Kaslı ve fit vücudu ile fitness içerikleriyle tanınan güzel fenomenin paylaşımına takipçilerinden "Vay canına. Sanırım bundan sonra iş görüşmesi asla eskisi gibi olmayacak", "Lütfen her gün giyin." yorumları geldi

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sosyal medya Instagram
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