Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TikTok’un yeni akımı! Süper mini şortlar tartışma yarattı

TikTok’un yeni akımı! Süper mini şortlar tartışma yarattı

13.08.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetler gelişen teknoloji ve akımlarla beraber bambaşka bir boyuta ulaştı. Her kıyafetin her yerde giyilmeyeceği toplumsal tabular çerçevesinde tartışılırken TikTok’a akım haline gelen süper mini şortların kullanımı her geçen gün artıyor. Sizler için TikTok’ta gündeme gelen ve gündelik hayata çok hızlı bir şekilde adapte edilen mini şortları sizler için araştırdık.

TikTok’un yeni akımı! Süper mini şortlar tartışma yarattı

Geçtiğimiz aylarda mini şortu ve bluzu nedeniyle Amerika’da uçağa alınmadığını söyleyen Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar’ın kıyafeti bir hayli konuşulmuştu. Kimileri kıyafet üzerinden tartışmaları 2021 yılı için çok gelenekselci bulurken kimileri ise hava yolu şirketinin haklı olduğunu savunmuştu. Bu tartışmayla bir kez daha gündeme gelen mini şortlar dünyada giderek yaygınlaşıyor. Özellikle sosyal medyada pek çok kişi bu şortlarla çekildikleri fotoğrafları paylaşıyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

2

Seksiliği ön plana çıkarttığı ileri sürülen mikro şortlar TikTok kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar yeni moda akımına kısa sürede uyum sağlarken bazıları ise “Bu ne” demekten kendini alamadı.

3

İç çamaşırını anımsatan bu şort kombininin satılığ satılmadığı ise başka bir merak konusu oldu. Çünkü TikTok’ta yaygın olan günlük hayat tüyoları sayesinde birçok kişi bu şortu elde etmek için eski şortlarını kesiyor ya da katlıyor.

1

Akımın popüler olmasıyla beraber birçok ünlü giyim markası da yeni yaz koleksiyonlarına süper mini şortları ekledi. Bu şortla yapılan kombinlerle günlük hayatımızda daha sık karşılaşacağız.

Sıradışı TikTok trendi! ‘Donmuş bal’ akımı kısa sürede sosyal medyada yayıldıSıradışı TikTok trendi! ‘Donmuş bal’ akımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orman yangınlarına dikkat çekmek için motosikletine ağaç dikti! İsimlerini Bodrum ve Marmaris koyduOrman yangınlarına dikkat çekmek için motosikletine ağaç dikti! İsimlerini Bodrum ve Marmaris koydu
PARTNERBirce Akalay'ın aşk tatiliBirce Akalay'ın aşk tatili
Van Gölü’nün altındaki antik yol görenleri büyülediVan Gölü’nün altındaki antik yol görenleri büyüledi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Çıplaklık içerdiği için afişi kaldırılmıştı! Özür dilendi

Çıplaklık içerdiği için afişi kaldırılmıştı! Özür dilendi

Van Gölü’nün altındaki antik yol görenleri büyüledi

Van Gölü’nün altındaki antik yol görenleri büyüledi

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Hemşirelikten istifa etti! Şimdi milyonlarca dolar kazanıyor

Hemşirelikten istifa etti! Şimdi milyonlarca dolar kazanıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Öldükten sonra katilini yakalattı! Yara izi detayı şaşırttı

Öldükten sonra katilini yakalattı! Yara izi detayı şaşırttı

Güzelliğiyle 3800 yıl sonra bile konuşuluyor

Güzelliğiyle 3800 yıl sonra bile konuşuluyor

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.