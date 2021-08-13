TikTok’un yeni akımı! Süper mini şortlar tartışma yarattı

Geçtiğimiz aylarda mini şortu ve bluzu nedeniyle Amerika’da uçağa alınmadığını söyleyen Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar’ın kıyafeti bir hayli konuşulmuştu. Kimileri kıyafet üzerinden tartışmaları 2021 yılı için çok gelenekselci bulurken kimileri ise hava yolu şirketinin haklı olduğunu savunmuştu. Bu tartışmayla bir kez daha gündeme gelen mini şortlar dünyada giderek yaygınlaşıyor. Özellikle sosyal medyada pek çok kişi bu şortlarla çekildikleri fotoğrafları paylaşıyor.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Seksiliği ön plana çıkarttığı ileri sürülen mikro şortlar TikTok kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar yeni moda akımına kısa sürede uyum sağlarken bazıları ise “Bu ne” demekten kendini alamadı.

İç çamaşırını anımsatan bu şort kombininin satılığ satılmadığı ise başka bir merak konusu oldu. Çünkü TikTok’ta yaygın olan günlük hayat tüyoları sayesinde birçok kişi bu şortu elde etmek için eski şortlarını kesiyor ya da katlıyor.

Akımın popüler olmasıyla beraber birçok ünlü giyim markası da yeni yaz koleksiyonlarına süper mini şortları ekledi. Bu şortla yapılan kombinlerle günlük hayatımızda daha sık karşılaşacağız.



