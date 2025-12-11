Gören herkes Bodrum sanıyor! İlçeye akın ediyorlar...

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Bodrum'daki gibi bembeyaz evler, tatil bölgesinin şıklığını aratmıyor.

22 bin 346 kişi nüfusu olan Eğil, Asurlular, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler Büyük Selçuklu Devleti, Nisanoğulları Beyliği, Akkoyunlular, Safeviler, Urartular, Medler, Büyük Tigran, Slevoklar ve Persler gibi birçok medeniyetin hüküm sürdüğü bir ilçe olarak biliniyor.

SÜSLEMELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

İlçede, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Hazreti Zülkifl ve Hazreti Elyasa peygamberlerinin kabirleri yer alıyor. İlçedeki evler, tek plan halinde beyaz renkte olmasıyla "Bodrum evlerini" andırmasıyla dikkat çekiyor. Sokakların desenli çalışmalarla süslenmesiyle ilçe, Bodrum'u hatırlatıyor.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şirin bir ilçe olduğunu söyledi. Şirinliğini de bu beyaz evlerden, resimlerden aldığını belirten Başkan Seydaoğlu, "Bizden önceki dönemlerde evlerin tamamı beyaza boyanmıştı. Bir de sokak boyamaları vardı, bu kadar yoğunlukta değildi. Biz göreve geldikten sonra boyama faaliyetlerini biraz daha artırdık. Eğil, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen isimlerin birebir kabirlerinin olduğu mübarek bir ilçe. İnanç turizmi anlamında yaklaşık 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmakta. Bazen bu sayı artmakta" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır