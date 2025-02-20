Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Görenler dondurma sandı! Nadir de olsa Amasya'da görüldü: Öyle bir yağdı ki rulosu bile oldu

Görenler dondurma sandı! Nadir de olsa Amasya'da görüldü: Öyle bir yağdı ki rulosu bile oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.02.2025 16:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dereli Yaylası'nda doğanın nadir mucizelerinden biri gerçekleşti. Sıfır dereceye yaklaşan hava sıcaklığı ve rüzgarın etkisiyle kar parçaları, kendi kendine yuvarlanarak rulo şeklini aldı. Ormanda gezintiye çıkan Bedrettin Oral, ayak izi bulamayınca şaşkınlık yaşadı ve o anları kaydetti.

Görenler dondurma sandı! Nadir de olsa Amasya'da görüldü: Öyle bir yağdı ki rulosu bile oldu

Amasya'nın Dereli Yaylası'nda oluşan kar rulolarının, ancak hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana gelebildiği biliniyor.

Ekran görüntüsü 2025-02-20 164858

Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Ormanda gezintiye çıkan Bedrettin Oral, kar rulolarını görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Ekran görüntüsü 2025-02-20 164921

Kar rulolarını gördüğünde birisi tarafından yapıldığını düşündüğünü ancak yaklaşınca çevrede bir ayak izi bulunmadığını fark ettiğini anlatan Oral, bu ilginç doğa olayını cep telefonuyla kaydettiğini aktardı.

(AA)

Mynet'in Sesi
60'tan fazla ülkeye gitti! Bir daha gitmeyeceği ülkeyi açıkladı60'tan fazla ülkeye gitti! Bir daha gitmeyeceği ülkeyi açıkladı
Ateşi bir anda yükseldi! Nedeni kulağındaki silgiymişAteşi bir anda yükseldi! Nedeni kulağındaki silgiymiş
Anahtar Kelimeler:
Amasya orman kar doğa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Otomobil devi Türkiye'ye geliyor!

Otomobil devi Türkiye'ye geliyor!

Yine domuz eti vakası! Adana kebap ve köftenin içine domuz eti koymuşlar

Yine domuz eti vakası! Adana kebap ve köftenin içine domuz eti koymuşlar

Ateşi bir anda yükseldi! Nedeni kulağındaki silgiymiş

Ateşi bir anda yükseldi! Nedeni kulağındaki silgiymiş

'Kıyamet balığı' deniliyor! Kıyıya vurunca endişe yarattı

'Kıyamet balığı' deniliyor! Kıyıya vurunca endişe yarattı

60'tan fazla ülkeye gitti! Bir daha gitmeyeceği ülkeyi açıkladı

60'tan fazla ülkeye gitti! Bir daha gitmeyeceği ülkeyi açıkladı

Değeri 10 milyon TL! "Bir kedilik yer bile yok"

Değeri 10 milyon TL! "Bir kedilik yer bile yok"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.