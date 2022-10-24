Görenler gözlerine inanamadı! Kumar soygunu yapan hırsızlar para dolu çantayı otoyola fırlattı... Tüm yol parayla kaplandı

Şili’nin Pudahuel bölgesindeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ilginç anlara sahne oldu. Bir kumarhane soygununun ardından polisler tarafından takip edilen hırsızlar kaçarken içi para dolu çantayı bir anda arabanın camını açarak dışarı attı. Bir polis memurunun otoyola inerek çantanın kapağını açması üzerine üç şeritli yol trafiğe durduruldu. Ancak çantadaki paranın bir kısmının rüzgarın etkisiyle uçtuğu, diğer bir kısmının ise diğer yolcular tarafından toplandığı belirtildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Yerel basında yer alan habere göre polis kumarhane soygununun 6 zanlısının yakalayarak gözaltına alındığını doğruladı. Hırsızlar ise çantanın içinde 10 milyon Şili pesosu (yaklaşık 191 bin 629 TL) olduğunu belirtti.



