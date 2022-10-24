Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Görenler gözlerine inanamadı! Kumar soygunu yapan hırsızlar para dolu çantayı otoyola fırlattı... Tüm yol parayla kaplandı

Görenler gözlerine inanamadı! Kumar soygunu yapan hırsızlar para dolu çantayı otoyola fırlattı... Tüm yol parayla kaplandı

24.10.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili’nin başkenti Santiago’da yakınlardaki bir kumarhaneyi soyan hırsızlar polisten kaçtıkları sırada içi para dolu çantayı otoyola fırlattı. Otoyolun bir anda nakit parayla dolması üzerine diğer sürücüler şaşkınlık yaşarken arabalarından inerek paraları toplamaya başladı.

Şili’nin Pudahuel bölgesindeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ilginç anlara sahne oldu. Bir kumarhane soygununun ardından polisler tarafından takip edilen hırsızlar kaçarken içi para dolu çantayı bir anda arabanın camını açarak dışarı attı. Bir polis memurunun otoyola inerek çantanın kapağını açması üzerine üç şeritli yol trafiğe durduruldu. Ancak çantadaki paranın bir kısmının rüzgarın etkisiyle uçtuğu, diğer bir kısmının ise diğer yolcular tarafından toplandığı belirtildi.

Seyir halindeki trenin içinde diğer yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! Skandal görüntüler sosyal medyada tepki topladıSeyir halindeki trenin içinde diğer yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! Skandal görüntüler sosyal medyada tepki topladı

POLİS GÖZALTINA ALDI

1

Yerel basında yer alan habere göre polis kumarhane soygununun 6 zanlısının yakalayarak gözaltına alındığını doğruladı. Hırsızlar ise çantanın içinde 10 milyon Şili pesosu (yaklaşık 191 bin 629 TL) olduğunu belirtti.

58 yıldır altından ayrılmıyor! Öğreneni şaşırtan dostluk ölümsüzleştirildi, o çınar ağacına adı verildi58 yıldır altından ayrılmıyor! Öğreneni şaşırtan dostluk ölümsüzleştirildi, o çınar ağacına adı verildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntüler! Trenin içinde cinsel ilişkiye girdilerSkandal görüntüler! Trenin içinde cinsel ilişkiye girdiler
Sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktüSarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü
İç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldıİç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldı
Anahtar Kelimeler:
Şili hırsızlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”

Gerçekler hayatını altüst etti! “Beni sahte penisle kandırdı”

İç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldı

İç çamaşırsız pozları hayranlarının aklını başından aldı

Sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü

Sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü

58 yıldır altından ayrılmıyor! Artık onun adıyla anılacak

58 yıldır altından ayrılmıyor! Artık onun adıyla anılacak

İlginizi Çekebilir

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Apple ve Samsung'un amiral gemisi telefonlarını sizin için karşılaştırdık!

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Apple ve Samsung'un amiral gemisi telefonlarını sizin için karşılaştırdık!

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.