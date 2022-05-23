Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

23.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da gerçekleşen seçimlerden paylaşılan bazı görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Bazı seçmenlerin yarı çıplak halde oy vermeye gittiklerini gösteren görüntüler şoke etti. Birçok insan tarafından anlamlandırılamayan bu durum aslında bir mayo markasının reklam çalışmasının sonucuydu.

Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

Avustralya’da Cumartesi günü gerçekleşen federal seçimde bazı Avustralyalılar sadece iç çamaşırlarıyla oy kullandıkları anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştılar. Görüntüleri birçok kişi anlamlandıramadı ancak olayın arka planındaki sebep ülkedeki tipik sıcak hava değil, bir mayo markasının reklam kampanyasıydı.

KARŞILIĞINDA İNDİRİM KUPONU

Marka haftabaşında sosyal medyada bir post yayınladı ve müşterilerini yarıçıplak halde oy kullanmaya çağırdı. Mayolarını giyip oy vermeye giden ve markanın ismini taşıyan bir etiketle fotoğraflarını çekip sosyal medyada yayınlayan seçmenlere 65 dolar değerinde bir kupon verme sözü verdiler ve kuponların Pazartesi günü katılımcılara gönderileceğini onayladılar.

Sevgilisinden ayrılan televizyon yıldızı Meghan King, aşk acısını böyle unuttu! Doğada çırılçıplak poz verdiSevgilisinden ayrılan televizyon yıldızı Meghan King, aşk acısını böyle unuttu! Doğada çırılçıplak poz verdi

BEKLEMİYORLARDI

SEÇME

Başlangıçta birkaç kişinin teklifi değerlendireceğini düşünseler de seçim sabahı daha saat 11 bile olmamışken 100’den fazla seçmen mayolarıyla yarı çıplak halde oy verdikleri görüntülerini sosyal medyada paylaştılar ve marka sahiplerini şaşırttılar. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kariyeri için terk edildi! İntikamı acı oldu: Patronuyla...Kariyeri için terk edildi! İntikamı acı oldu: Patronuyla...
Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”
Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracakTıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

İsyan etti’! “Uçakta göğüslerimi kapatmamı söylediler”

İsyan etti’! “Uçakta göğüslerimi kapatmamı söylediler”

“Arkadaşlarıma eski sevgililerimi ayarlıyorum”

“Arkadaşlarıma eski sevgililerimi ayarlıyorum”

Savaştan sağ kurtuldu! Kendi savaş oyununu yapacak

Savaştan sağ kurtuldu! Kendi savaş oyununu yapacak

İlginizi Çekebilir

“Arkadaşlarıma eski sevgililerimi ayarlıyorum”

“Arkadaşlarıma eski sevgililerimi ayarlıyorum”

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.