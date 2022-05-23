Görenler inanamadı! Avustralyalılar seçimde yarıçıplak

Avustralya’da Cumartesi günü gerçekleşen federal seçimde bazı Avustralyalılar sadece iç çamaşırlarıyla oy kullandıkları anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştılar. Görüntüleri birçok kişi anlamlandıramadı ancak olayın arka planındaki sebep ülkedeki tipik sıcak hava değil, bir mayo markasının reklam kampanyasıydı.

KARŞILIĞINDA İNDİRİM KUPONU

Marka haftabaşında sosyal medyada bir post yayınladı ve müşterilerini yarıçıplak halde oy kullanmaya çağırdı. Mayolarını giyip oy vermeye giden ve markanın ismini taşıyan bir etiketle fotoğraflarını çekip sosyal medyada yayınlayan seçmenlere 65 dolar değerinde bir kupon verme sözü verdiler ve kuponların Pazartesi günü katılımcılara gönderileceğini onayladılar.

BEKLEMİYORLARDI

Başlangıçta birkaç kişinin teklifi değerlendireceğini düşünseler de seçim sabahı daha saat 11 bile olmamışken 100’den fazla seçmen mayolarıyla yarı çıplak halde oy verdikleri görüntülerini sosyal medyada paylaştılar ve marka sahiplerini şaşırttılar. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



