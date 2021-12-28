Görenler inanamadı! Metrelerce yüksekte iki sıcak hava balonu arasında yürüdü, dünya rekorunu kırdı

Adrenalin tutkunu Rafael Zugno Bridi, yerden bir milden fazla yükseklikte iki sıcak hava balonu arasına yerleştiren gergin bir ip üzerinde yürüdükten sonra tehlikeli bir dünya rekoru kırdı. Brezilyalı Rafael Zugno Bridi, bulutlar arasındaki genişliği sadece 2.54 cm olan bir ipin üzerinde şaşırtıcı derecede dengedeydi. Adrenalin bağımlısı Bridi, dünyanın en yüksek binası olan Burg Khalifa’nın tam iki katından daha yükseğe çıkarak dünya rekoruna imza attı.

“ÖZGÜRLÜK VE SÜZÜLME HİSSİNİ YAŞAMAK İSTEDİM”

Dünya rekorunun kendisi için manevi bir anlamı olduğunu belirten Bridi, özgürlük ve süzülme hissini yaşayabilmek için iki sıcak hava balonunun arasındaki ipten geçmek istediğini dile getirdi. Bridi, “Ben zorluklarla hareket eden bir insanım. Birçok insanı ve hava koşullarını hesaplamak zorunda kaldığımız karmaşık projeleri seviyorum” dedi.

Bu rekorun sonrasında yeni çalışmalara imza atmak için yolları sıvadığını belirten Rafael Zugno Bridi, “Kırılması zor rekorları severim. Bu rekor denemesinde küçük bir hata bir felakete neden olabilirdi. Dikkatim tamamen hesaplamaların ayrıntılı bir şekilde takip edilmesine odaklanmış durumdaydı” diye konuştu.

“GÜVENLİK BENİM KIRMIZI ÇİZGİM”

Metrelerde yükseklikteki bulutların üzerinde yürümenin tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Bridi, kendisinin kırmızı çizgisini ise güvenlik olarak anlattı. Bridi, “Güvenlik konusunda hiçbir şeyden vazgeçmem. Her zaman en iyi donanıma, en iyi ekibe ve en güncel bilgiye sahibim. Bu projede olduğu gibi her şeyin inanılmaz bir şekilde ilerlemesine ve tüm şüpheleri ortadan kaldırmaya odaklanıyorum” dedi.

İki balon arasındaki ipte bulutlarla bütünleştiği anda yüksek konsantrasyona halinde olduğunu dile getiren Bridi, oradayken ne düşündüğünü hatırlamadığını belirtti.



