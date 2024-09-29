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  4. Görenler ölümsüzlüğün formülünü bulmuş diyor! 103 yaşındaki adam bakın neler sayesinde hala sağlığı yerinde...

Görenler ölümsüzlüğün formülünü bulmuş diyor! 103 yaşındaki adam bakın neler sayesinde hala sağlığı yerinde...

29.09.2024 11:06
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.09.2024 11:06
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Hatay'da yaşayan Beşir Sünger, 103. yaşında uzun yaşamın sırrını verdi. Doğal beslenen ve hayatı boyunca sigaradan uzak duran Sünger, Covid-19’da eşini kaybetti ancak kendisi hastane kapısının önünden bile geçmedi. Hayatı boyunca hiç sigara kullanmayan Sünger'in torununun dedikleri hayret verici oldu. Torun Mustafa Sünger, "3 yıl önceye kadar bizle güreş tutardı" dedi.

Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesinde yaşayan Beşir Sünger, resmi olarak kimlikte 1929 doğumlu olarak gözükse de ailesi yaşlı adamın 103 yaşında olduğunu söylüyor. Eşi Covid – 19’a yakalanarak vefat eden Beşir Sünger, pandemi sürecinde hastaneye bile uğramadı. Geçmişte günlerini ibadette bulunarak geçiren yaşlı adam, duyma yetisini kaybetmesi ve yaşlılığa bağlı unutkanlığa rağmen ibadetinden vazgeçmiyor. Hayatı boyunca hiç sigara içmeyen Sünger, yanında sigara içilmesine de geçmişten beri izin vermiyor.

"AMBULANSA BİNMEZ, İĞNE VEYA HAP KULLANMAZ. SADECE DOĞAL ŞEYLER VE TEMİZ HAVA"

Babasının yaşam sırrının bakım ve doğal şeyler yemesi olduğunu ifade eden Nuri Sünger, “Babam 103 yaşında. Babam kimlikte 1929 yılında doğmuş ama 5 ila 6 yaş küçük yazmışlar. Babam sabah kalkıp kahvaltısını yapar. Namazını kılar ve bol bol ibadetini yapar. Babam doğal şeyler yer. Peynir, süt, kuru incir, pekmez ve üzüm gibi şeyler yer. Hastaneye götürdük ama geri getirdik. Ambulansa binmez. İğne veya hap kullanmaz. Annemde aniden bir nefes darlığı oldu ve Covid testi de pozitif çıktı. Annem Covid'ten öldü. Babam annemle aynı odada kaldı ama babam Covid olmadı. Bu duruma şaşırdık. Çünkü annemle aynı odada ve aynı havayı aldı ama Covid olmadı. Ömrü hayatında sigara içmez. Sigara içenlerden de nefret eder. Aşı vurulmaz, ambulansa binmez ve hastaneye gitmez. Babamın yaşam sırrı; bakım ve doğal şeyler yemesi” dedi.

"3 YIL ÖNCE BİZLE GÜREŞ TUTARDI"

Babaannesinin Covid-19’dan öldüğünü ve aynı odada kalan 103 yaşındaki dedesinin hasta bile olmadığını dile getiren Mustafa Sünger, “Dedem 103 yaşında. Dedem mahalledeki en yaşlı 2 yaşlıdan biridir. İkisinin arasında kim daha büyük diye güzel bir tartışma var. Dedem kendimi bildim bileli çok doğal besleniyor. Kuru inciri ve ceviz sever. Dedemin hiç sevmediği sigaraydı. Sigara hiç içmez. 34 yaşındayım ama dedemin hastaneye gittiğini görmedim. Geçenlerde ambulans geldi ama binmedi. Ayakta zor duruyor ama ben iyiyim diyor. 3 yıl önce bizle güreş tutardı. Dedem sürekli tarlaya giderdi. Mahallede vakit geçirmezdi. Sadece Cuma günleri namaz için kalırdı. Denizin yakınında tarlaya gider. Sağlıklı yaşamasının sebebi temiz hava oluyor. Babaannem Covid'ten öldü, dedemle aynı odada kalıyordu. Dedemde hiçbir belirti olmadı. Öksürük veya ateşi de olmadı” ifadelerini kullandı.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sigara ölümsüzlük hastane covid
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