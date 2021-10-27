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Görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy ve Gülşen Bubikoğlu el ele göz göze!

27.10.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1981 yılından bu yana hayatına kadın olarak devam eden Bülent Ersoy'un, henüz cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önce Gülşen Bubikoğlu ile aynı filmde partner olduklarını biliyor muydunuz?

Görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy ve Gülşen Bubikoğlu el ele göz göze!

Bülent Ersoy ve Gülşen Bubikoğlu'nun, 1976 yapımı Sıralardaki Heyecan filminde partner olduklarını duyan şaşıp kalıyor.

Bülent Ersoy, 1976 yılında Sıralardaki Heyecan filmiyle kameralarla tanıştı. Ersoy'un filmdeki partneri, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu idi.

Görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy, Gülşen Bubikoğlu el ele göz göze!

Gülşen Bubikoğlu ve Bülent Ersoy'un samimi sahnelerinin olmaması, Bülent Ersoy'un cinsel yönelimleri konusunda seyirciye fikir veriyordu.

Görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy, Gülşen Bubikoğlu el ele göz göze!

Öyle ki, Sıralardaki Heyecan filminin setinde çalışan bir isim, Bülent Ersoy'un, Gülşen Bubikoğlu ile uzun süre göz teması kuramadığını, yönetmen bunu istediğinde ise ''Ben sapık mıyım?'' yanıtı verdiğini anlatmıştı.

Görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy, Gülşen Bubikoğlu'nun partneri çıktı!

Görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy, Gülşen Bubikoğlu'nun partneri çıktı!

Bu film, Bülent Ersoy'un ilk oyunculuk deneyimi olması adına büyük önem taşıyor.

Görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy, Gülşen Bubikoğlu el ele göz göze!

Bülent Ersoy, daha ilk projesinde, pek çok yapımda yer almış olan deneyimli oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile başrolü paylaşmaya layık görülmüştü.

Görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy, Gülşen Bubikoğlu el ele göz göze!

Bülent Ersoy ve Gülşen Bubikoğlu'nun enerjisi çok beğenilmiş olacak ki, ikili, 1977 yılında Ölmeyen Şarkı, 1978 yılında ise İşte Bizim Hikayemiz filmiyle yeniden buluştu.

Görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy, Gülşen Bubikoğlu el ele göz göze!

İşte Bizim Hikayemiz filminde, homofobi ve ayrımcılık konuları işleniyordu.

Görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy, Gülşen Bubikoğlu el ele göz göze!

Görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy, Gülşen Bubikoğlu el ele göz göze!

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Gülşen Bubikoğlu
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