Görenler şaşkına döndü! Bülent Ersoy ve Gülşen Bubikoğlu el ele göz göze!

Bülent Ersoy ve Gülşen Bubikoğlu'nun, 1976 yapımı Sıralardaki Heyecan filminde partner olduklarını duyan şaşıp kalıyor.

Bülent Ersoy, 1976 yılında Sıralardaki Heyecan filmiyle kameralarla tanıştı. Ersoy'un filmdeki partneri, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu idi.

Gülşen Bubikoğlu ve Bülent Ersoy'un samimi sahnelerinin olmaması, Bülent Ersoy'un cinsel yönelimleri konusunda seyirciye fikir veriyordu.

Öyle ki, Sıralardaki Heyecan filminin setinde çalışan bir isim, Bülent Ersoy'un, Gülşen Bubikoğlu ile uzun süre göz teması kuramadığını, yönetmen bunu istediğinde ise ''Ben sapık mıyım?'' yanıtı verdiğini anlatmıştı.

Bu film, Bülent Ersoy'un ilk oyunculuk deneyimi olması adına büyük önem taşıyor.

Bülent Ersoy, daha ilk projesinde, pek çok yapımda yer almış olan deneyimli oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile başrolü paylaşmaya layık görülmüştü.

Bülent Ersoy ve Gülşen Bubikoğlu'nun enerjisi çok beğenilmiş olacak ki, ikili, 1977 yılında Ölmeyen Şarkı, 1978 yılında ise İşte Bizim Hikayemiz filmiyle yeniden buluştu.

İşte Bizim Hikayemiz filminde, homofobi ve ayrımcılık konuları işleniyordu.





