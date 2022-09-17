Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Çevrelerindekilere aldırmadan havuzun içinde cinsel ilişkiye girdiler

Brezilya'nın Tocantins eyaletindeki Pousada bölgesindeki bir otelde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İki otel odasını birbirine bağlayan köprünün cam bir havuza çevrildiğini fark eden bir çift çevrelerindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girmeye başladı. O anlar yoldan geçenler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya paylaşımında ayrıca yoldan geçen 3 kişinin çifte laf attığı ve onları izlediği de fark edildi.

“DURUMU ARAŞTIRIYORUZ”

Otelden yapılan resmi açıklamada, “Sosyal ağlarda dolaşan videoda bahsi geçen olayla ilgili olarak, iddiaya göre bir çiftin odalarımızdan birinin özel havuzunda cinsel ilişkiye girdiğini gösteriyor.bu tür ahlaksız davranışlara karşı politikalarımız olduğunu ve tüm gerçekleri araştırdığımızı belirtmek isteriz. Durumu araştırıyoruz. Eğer eylem kanunen suç olarak kabul edilirse, çifte hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanacak ve ceza almaları için yetkililere gerekli tüm bilgilerle yardımcı olmaya hazırız” ifadeleri yer aldı.



