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Görenleri hayrete düşüren yarasa berber

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
VİDEO  | 26.11.2018 17:11 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde tavandan yarasa gibi aşağı sarkarak müşterilerini tıraş eden berber, görenleri hayrete düşürüyor. Yarasa berber olarak anılan İsa Demir, “Vatandaşlara faydalı olabilmek için mesleğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Görenleri hayrete düşüren yarasa berber

Arifiye ilçesi Fatih Mahallesinde berber dükkanı işleten İsa Demir, taş tekniği ile görenleri hayrete düşürüyor. 1995 yılında arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine iş yerinin tavanına aparat yaptıran Demir, ayaklarını demir aparata kemerle bağlayıp, koltukta oturan müşterilerini yarasa gibi tıraş ediyor. 15 yıldır müşterilerinin şaşkın bakışları altında ilginç tıraş şeklini sürdüren Demir’e müşterileri tarafından ’Yarasa berber’ lakabı takıldı. Sakal tıraşı yapma yeteneği ile Demir, görenleri hayrete düşürüyor.

"AYAKTAKİ İNSAN ONUN KADAR GÜZEL TIRAŞ EDEMEZ"

Müşteri Ekrem Çelik tıraş sonrası yaptığı açıklamada, "Yarasa İsa'ya tıraş oluyorum. Gerçekten mükemmel tıraş yapıyor. Kendini yarasa şeklinde asarak böyle hizmetini yerine getirmiş oluyor. Her zaman herkesin yarasa kuaförde tıraş olmasını tavsiye ederim. Sinek kaydı dediğimiz tertemiz bir tıraş yapıyor. Ayaktaki insan onun kadar güzel tıraş edemez" derken, bir diğer müşteri Nizamettin Keskin ise yaptığı açıklamada, "Berber bizim 40 senelik arkadaşımızdır. Baş aşağı tıraş etme özelliği vardır. Normal tıraş herkes yapar ama önemli olan baş aşağı asılıp tıraş etmektir. Bende heyecanı sevdiğim için gelip kardeşime tıraş olurum. Yarasa berbere tıraş olduğum zaman kendimi daha heyecanlı hissederim. Ayaklardan asılıp yarasa gibi tıraş ediyor. Bir heyecan oluyor hayliyle" ifadelerini kullandı.

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“YARASA GİBİ TIRAŞ YAPTIM SONRA BANA YARASA LAKABINI TAKTILAR”

23 yıldır yarasa şeklinde sakal tıraşı yaptığından bahseden berber İsa Demir, “1985 yılından beri Arifiye ilçesinde esnaflık yapmaktayım. Birçok görevde bulundum. Allah nasip ederse bu dönemde mahallemizde muhtarlık adaylığına başvurduk. 1995 yılından beri asılarak tıraş etmeyi yapmaktayım. Elimizden geldiği kadar vatandaşlara faydalı olabilmek için mesleğimizi sürdürüyoruz. Biz bu işe bir arkadaşımla iddia üzerine başladık. Seni asalım öyle tıraş yapabilir misin yapamaz mısın iddiasına tutuştuk. Yarasa gibi tıraş yaptım. Sonra bana yarasa lakabını taktılar. O gündür yarasa kuaför olarak anılıyoruz. Şuanda bir tek sakal tıraşı yapabiliyorum. Saç tıraşını yapabilmemiz için farklı bir sistem yapmamız lazım. O da dönerli bir sistemdir.

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Kendi çabalarımızla yaptığımız bir aparattır ve devam ediyoruz. Ben oraya çıktığımda beni bağlayacak bir arkadaşım olması lazım yardım için. Asıldığımız yerde kızarıklar oluyor. Sabit aynı şekil kalırsak sıkıntı oluyor. Biz memnunuz, müşteriler çok memnun ayrılıyor ve teşekkür ediyorlar. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. 1995 yılından beri yaptığımız için bu yarasa şeklinde tıraşı sağ da sol da duyuldu. Buna inanmayan vatandaşlar yerinde görmek için geliyor. Ankara’dan gelen oldu, Kore’den gelen oldu. Kore’den bize tıraş olmak için gelen müşterilerimde oldu. Geldiler tıraş yaptık şaşırdılar böyle bir şey olamaz dediler. Hepsi de memnun kaldı. Geliyorlar gelen her müşteriye yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.


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Yarasa berber

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
DEFOL GİT NE YETENEK NE YETENEK YAHU BU DANGALAKLARI KİM HABER YAPIYOR
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