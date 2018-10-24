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Görenlerin otel sandığı aynı mimarideki ilginç yayla evleri

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 24.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

Bu kibar evler görenlerin oldukça dikkatini çekiyor. Otel gibi yan yana sıralanmış bu evlerin gizemini öğreniyoruz.

Görenlerin otel sandığı aynı mimarideki ilginç yayla evleri

Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda aynı renkte ve aynı mimari ile yan yana yapılan 6 yayla evini gören yerli yabancı turistler bunları otel sanıyor.

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Aynı mimari ile yapılan 6 evin amcaları ve akrabaları tarafından yapıldığını belirten yayla sakinlerinden Muhammet Kibar, yayla evlerinin 2014-2015 yıllarında inşa edildiğini söyledi.

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Kibar “Amcalarım yaylaya yakışır ev yapmak istediler. Yaptıkları araştırmalar sonucunda bölgenin kışın fazla da kar almasını ve kışın çatısının fazla kar tutmamasını da hesap ederek Avrupa'da görmeye alışık olduğumuz bin mimari ile bir ev yaptılar. Ardından diğer amcalarım ve akrabalarım da görüntüyü bozmamak ve güzel bir iz bırakmak için bu şekilde yanına yayla evi yaptılar” dedi.

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Yaylaya çıkan yerli ve yabancı turistlerin yayla evlerini görünce otel veya turistik tesis sanarak konaklamak istediğini belirten Kibar “6 tane aynı tasarımla yapılan evlerin hepsini akrabalarımız kullanıyor. Yaylaya gelen turistlerin çok ilgisini çekiyor. 'Bunlar otel mi?' diye soruyorlar. Göze güzel görünmesi için amcalarım çok uğraştılar. Yaylanın havasını, doğasını bozmayacak şekilde inşa edildiler. Bu evleri ‘Yeşil Dam Evleri' ismini koydular bir de tabela yaptılar. Evler dışarıdan tek blok halinde ancak içinde 2 katlı olarak kullanılıyor” diye konuştu.

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Kibar, 6 evin tamamının yaklaşık 500 bin TL'ye mal olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ev kültür

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