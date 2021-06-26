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Görevimiz Tehlike 7'nin set yine durdu! Tom Cruise koronavirüse yakalandı

26.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs yüzünden defalarca çekimleri aksayan Görevimiz Tehlike 7 filminin setinden yeni bir haber daha geldi. İddialara göre bu kez setin durma sebebi, 58 yaşındaki Tom Cruise'nin korona virüse yakalanması.

Görevimiz Tehlike 7'nin set yine durdu! Tom Cruise koronavirüse yakalandı

Çekimleri sırasında yaşanan aksilikler bir türlü bitmek bilmeyen Mission Impossible 7 (Görevimiz Tehlike) filminin setinden yeni bir haber daha geldi.

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İddialara göre koronavirüs pandemisi yüzünden defalarca kesintiye uğrayan çekimler bir kez daha durduruldu. Bunun nedeni de sette bir koronavirüs vakasına rastlanması. Birkaç gündür ortalarda görünmemesi nedeniyle testi pozitif çıkan kişinin 58 yaşındaki Tom Cruise olduğu ileri sürülüyor.

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Çekimleri İngiltere'de süren filmle ilgili olarak The Sun gazetesinde yer alan habere göre, set bir kez daha durdu. Gazete, set ekibinden aldığı haberlere göre bu kez Tom Cruise'un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimlerin aksadığını ileri sürdü.

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İddialara göre "Sette çalışan herkese aralarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı söylendi. Uzun süredir ortalarda görünmediği için de herkes bu kez koronavirüse yakalanan kişinin Tom Cruise olduğunu düşünmeye başladı." Ama bu konuda hiçbir kesin açıklama yapılmadı.

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Mission Impossible setinde bir buçuk yıldır aksamalar, iptaller gibi istenmeyen olaylar yaşanıyor. Cruise'un sette koronavirüs önlemlerine uymayan kişilere yönelik küfürlü konuşmalarının kaydı da basına yansımıştı. Özetle Mission Imposible: 7 filminin setinde işler bir türlü istendiği gibi yürümüyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tom Cruise
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