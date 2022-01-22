Görevimiz Tehlike serisine koronavirüs engeli! Vizyon tarihi birer yıl ertelendi

Dünyanın en çok takip edilen aksiyon serilerinden biri olarak kabul edilen Görevimiz Tehlike için koronavirüs alarmı verildi. Serinin sevenleriyle buluşmaya hazırlanan yedinci ve sekizinci filmlerinin vizyon tarihi birer yıl ertlendi. Filmin yapımcıları tarafından yapılan açıklamaya göre serinin sıradaki iki filmi için izleyiciler iki yıl daha beklemek zorunda kalacak.

VİZYON TARİHLERİ AÇIKLANMIŞTI

Koronavirüs pandemisindeki vaka artışları söz konusu olmasaydı serinin yedinci filmi Eylül 2022’de, sekizinci filmi ise Temmuz 2023’te yayınlanacaktı. Paramount Pictures ve Skydance'ten yapılan açıklamaya göre serinin yedinci filmi 14 Temmuz 2023, sekizinci filmiyse 28 Haziran 2024 yılında sinemalarda olacak.



