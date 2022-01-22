Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Görevimiz Tehlike serisine koronavirüs engeli! Vizyon tarihi birer yıl ertelendi

Görevimiz Tehlike serisine koronavirüs engeli! Vizyon tarihi birer yıl ertelendi

22.01.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde yaşanan vaka artışları sinema dünyasını etkilemeye devam ediyor. Çekimler sırasında set çalışanların koronavirüse yakalanması vizyon tarihlerini de etkiledi. Başrolünde Tom Cruise’nin yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin yedinci ve sekizinci filmlerinin birer yıl ertelendiği açıklandı.

Görevimiz Tehlike serisine koronavirüs engeli! Vizyon tarihi birer yıl ertelendi

Dünyanın en çok takip edilen aksiyon serilerinden biri olarak kabul edilen Görevimiz Tehlike için koronavirüs alarmı verildi. Serinin sevenleriyle buluşmaya hazırlanan yedinci ve sekizinci filmlerinin vizyon tarihi birer yıl ertlendi. Filmin yapımcıları tarafından yapılan açıklamaya göre serinin sıradaki iki filmi için izleyiciler iki yıl daha beklemek zorunda kalacak.

VİZYON TARİHLERİ AÇIKLANMIŞTI

1

Koronavirüs pandemisindeki vaka artışları söz konusu olmasaydı serinin yedinci filmi Eylül 2022’de, sekizinci filmi ise Temmuz 2023’te yayınlanacaktı. Paramount Pictures ve Skydance'ten yapılan açıklamaya göre serinin yedinci filmi 14 Temmuz 2023, sekizinci filmiyse 28 Haziran 2024 yılında sinemalarda olacak.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin resmi adı açıklandı! Dizinin ilk bölüm tarihi de kesinleştiYüzüklerin Efendisi dizisinin resmi adı açıklandı! Dizinin ilk bölüm tarihi de kesinleşti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklarını zorla arabadan indirip erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi! Yetkililer harekete geçtiÇocuklarını zorla arabadan indirip erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi! Yetkililer harekete geçti
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Resmen adı açıklandı! İlk bölüm tarihi verildiResmen adı açıklandı! İlk bölüm tarihi verildi
Anahtar Kelimeler:
Tom Cruise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

İkinci el otomobil satışıyla ilgili emsal karar! Parası iade edilecek

İkinci el otomobil satışıyla ilgili emsal karar! Parası iade edilecek

Milyonlarca emekli için önemli 'haciz' uyarısı

Milyonlarca emekli için önemli 'haciz' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.