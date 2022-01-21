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Yüzüklerin Efendisi dizisinin resmi adı açıklandı! Dizinin ilk bölüm tarihi de kesinleşti

21.01.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Prime’ın merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi (Lord Of Rings) dizisinin resmi adı açıklandı. Sinema sektörünün kült yapımlarından biri olarak kabul edilen Yüzüklerin Efendisi filminden uyarlanan dizinin ilk bölümünün yayınlanacağı tarih de belli oldu.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin resmi adı açıklandı! Dizinin ilk bölüm tarihi de kesinleşti

Amazon’un seyirciyle buluşmak üzere hazırladığı Yüzüklerin Efendisi dizisinin adı açıklandı. Erimiş metalin bir tahta parçasındaki oyukları doldurduğunun görüldüğü videoda, “Gökyüzünün altındaki Elf kralları için üç yüzük. Cüce lordlar için taştan salonlarında yedi tane. Ölümlü insanlar için dokuz. Gölgelerin uzandığı Mordor ülkesindeki karanlık tahtındaki lord için bir tane” cümlelerini söyleyen bir kadın sesi duyuluyor. Ardından ise The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Gücün Yüzükleri) olarak dizinin resmi adı açıklandı.

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İLK BÖLÜM 2 EYLÜL’DE YAYINLANACAK

Seyircinin merakla beklediği fantastik serinin ilk bölümünün 2 Eylül’de yayınlanması bekleniyor. Diğer bölümler haftada bir yayınlanacak. Dizinin ilk sezonu Ağustos 2021’de Yeni Zelanda’da tamamlandı. Amazon, tamamı İngiltere’de çekilecek ikinci sezon için de onay verdi.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman ve Sara Zwangobani gibi isimler yer alacak.

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