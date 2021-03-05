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Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

05.03.2021 02:27 | Son Güncelleme:
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Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, 11 askerin şehit olduğu ve 2 personelin yaralandığı olayın görgü tanığı Çekmece köyü sakini Davut Bikeç, yaşananları anlattı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinleri, kırsal alanda kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koştu.

"KARI TEMİZLEYEREK NEFES ALMASINI SAĞLADIM"

Olay sırasında bir motor sesi duyduğunu ancak ne olduğunu anlayamadıklarını söyleyen Davut Bikeç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sonra çocuklarımız gelerek helikopterin düştüğünü söyledi. Olay yerine gittiğimizde şehitler vardı. Çok üzgünüm. 4 yaralı vardı. Birinin yanına gittim helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. İyi olup olmadığını sordum. Ellerimle karı kazarak çıkmasını sağladım. Kendine geldi 'İyiyim' dedi. Sonra kırık olabileceğini söyleyerek kıpırdamamasını istedim."

"CEKETİMİ ÜŞÜMESİN DİYE ÜZERİNE SERDİM"

Daha sonra diğer yaralının yanına gittiğini vurgulayan Bikeç, "Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. Kolu sıkışmıştı. Onu bulunduğu yerden çıkardık. Sonra sağlık ekipleri geldi. İki yaralıyı kendi çabalarımızla kurtardık" dedi.

11 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 2 ASKERİMİZ YARALI

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatıldı. Çalışma neticesinde helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Kazada helikopterde bulunan 11 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. (AA)

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