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Görsel becerilerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki farklı olan elbiseyi görebiliyor musunuz?

08.07.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz ve beyin çoğu zaman koordine bir şekilde ilerler. “Bakmakla görmek arasında fark vardır” sözü koordinasyonun en önemli özelliğidir. Bir görsele ilk baktığınızda genellikle detayları göremezsiniz. Gözün algılamasından hemen sonra beynin bu durumu anlamlandırma süresi vardır. Sizleri bu durumu test etmek için eğlenceli bir bulmacaya davet ediyoruz.

Görsel becerilerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki farklı olan elbiseyi görebiliyor musunuz?

Görme konusunda meydana gelen farklar çoğu zaman bulanıklık ve yanılsama olarak karşımıza çıkar. Gözlerinizi kıstığınızda aslında görüşün daha net olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında bu görsel algılama farklılıkları üzerine yapılan çalışmalar beynin daha işlevsel çalışmasına yardımcı olur. Beynin düzgün çalışması için diğer kaslarda olduğu gibi eğitime ve egzersize ihtiyacı vardır. Sizleri beyin jimnastiği yapacağınız küçük bir oyuna çağırıyoruz.

90’lı yıllarda pazar kahvaltılarının bir numaralı eğlencesi gazetelerdi. Özellikle bu gazetelerden çıkan bulmaca ekleri ailenin her ferdine uygun bir sayfayı barındırıyordu. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca farklı olan bir elbiseye dikkat etmenizi istiyoruz. Büyük resimde yer alan çizgili elbiseler arasında saklanan farklı bir elbiseyi bulmanızı rica ediyoruz.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz elbiseyi daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap 3

Her yaşa uygun eğlenceli bir bulmaca! İki resim arasındaki 7 farkı ne kadar sürede bulabilirsiniz?Her yaşa uygun eğlenceli bir bulmaca! İki resim arasındaki 7 farkı ne kadar sürede bulabilirsiniz?


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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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