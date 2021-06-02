Her yaşa uygun eğlenceli bir bulmaca! İki resim arasındaki 7 farkı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Özellikle 90’lı yıllarda çocuk olanlar pazar kahvaltısının vazgeçilmezi olan gazetelerin bulmaca eklerini hatırlar. Sizleri o günlere götürecek ve gülümsemenizi sağlayacak bir bulmaca hazırladık. Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

İki resim arasındaki farkı bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız; görselleri aynı doğrultuda gözünüzle takip ederek bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz farkları daha kısa sürede görebilirsiniz. Bulduğunuz her farklılığı kalemle işaretlemeyi unutmayın.



