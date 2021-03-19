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Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kelebeği görebiliyor musunuz?

Seray Üstün Seray Üstün
19.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözleriniz çoğu zaman sizlere büyük bir oyun oynar. “Bakmakla görmek arasındaki farka dikkat edin” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Bu sözden hareket ederek sizleri eğlenceli bir bulmacaya davet ediyoruz.

Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kelebeği görebiliyor musunuz?

Görme konusunda meydana gelen farklar çoğu zaman bulanıklık ve yansılma olarak karşımıza çıkar. Gözlerinizi kıstığınızda aslında görüşün netleştiğini fark etmişsinizdir. Aslında bu durum sürekli pratik gerektiren beyinlerimiz için oldukça faydalıdır. Beynin düzgün çalışması için diğer kaslarda olduğu gibi eğitime ve egzersize ihtiyacı vardır. Sizleri beyin jimnastiği yapacağınız küçük bir oyuna çağırıyoruz.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca farklı olan bir hayvana dikkat etmenizi istiyoruz. Büyük resimde yer alan kuşlar arasında saklanan sevimli bir kelebeği bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz kelebeği daha kısa sürede görebilirsiniz.

CEVAP

Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kediyi görebiliyor musunuz?Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kediyi görebiliyor musunuz?


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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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