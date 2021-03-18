Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kediyi görebiliyor musunuz?

Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kediyi görebiliyor musunuz?

Seray Üstün Seray Üstün 18.03.2021 11:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kediyi görebiliyor musunuz?

Gözleriniz bakma ve görme konusunda sizler için küçük sürprizler hazırlayabilir. Üstün körü ya da dikkatli bir şekilde bakmak arasında adeta uçurum denilecek derecede fark vardır. “Bakmakla görmek arasındaki farka dikkat edin” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Bu sözden hareket ederek sizleri eğlenceli bir bulmacaya davet ediyoruz.

Görme konusunda kimi zaman kendinizi başarlı hissetmeyebilirsiniz. Kafanızın çeşgul olduğu durumları düşünün. O hallerde aslında bir nesneye baktığınızda onu detaylı bir şekilde inceleyemezsiniz. Görüşte meydana gelen bu farklılıklar kimi zaman bulanıklık ve yansılma olarak karşımıza çıkar. Gözlerinizi kıstığınızda aslında görüşün netleştiğini fark etmişsinizdir. Aslında bu durum sürekli pratik gerektiren beyinlerimiz için oldukça faydalıdır. Beynin düzgün çalışması için diğer kaslarda olduğu gibi eğitime ve egzersize ihtiyacı vardır. Sizleri beyin jimnastiği yapacağınız küçük bir oyuna çağırıyoruz.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca farklı olan bir hayvana dikkat etmenizi istiyoruz. Büyük resimde yer alan hayalet emojileri arasında saklanan sevimli bir kediyi bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Dedektif olmaya ne dersiniz? Bu gizemli suç bilmecesini ne kadar sürede çözebilirsiniz?Dedektif olmaya ne dersiniz? Bu gizemli suç bilmecesini ne kadar sürede çözebilirsiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz kediyi daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki yılanı görebiliyor musunuz?Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki yılanı görebiliyor musunuz?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
İşte 17 Mart reyting sonuçlarıİşte 17 Mart reyting sonuçları
Kültür ve gastronomi şehri: GaziantepKültür ve gastronomi şehri: Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Beş insanı kurtarmak için bir insanı öldürür müydünüz?

Beş insanı kurtarmak için bir insanı öldürür müydünüz?

Bollywood yıldızı gerçek sebebi sonunda açıkladı

Bollywood yıldızı gerçek sebebi sonunda açıkladı

Bu gizemli suç bilmecesini ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Bu gizemli suç bilmecesini ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Daha kolay uykuya dalmanın pratik yolları

Daha kolay uykuya dalmanın pratik yolları

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

Arka bahçesinde nükleer reaktör üretti! Bütün mahalleyi etkiledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Türküyü bir kez de bu hikayeden sonra dinleyin

Türküyü bir kez de bu hikayeden sonra dinleyin

İlginç ve talihsiz ölümleriyle uzun süre konuşulan ünlü isimler!

İlginç ve talihsiz ölümleriyle uzun süre konuşulan ünlü isimler!

Diğer Haberler

‘Hey On Beşli’ türküsünün Çanakkale Cephesi’ne dayanan hüzünlü hikayesi

Oyun havası zannediliyor! 'On Beşli’ türküsündeki hüzünlü hikaye

17 Mart reyting sonuçları | Hangi dizi ve film birinci oldu?

İşte 17 Mart reyting sonuçları

Gerçek isimleri çok az kişi tarafından bilinen ünlüler!

Gerçek isimleri çok az kişi tarafından biliniyor

Survivor'da büyük derbi! Acun Medya ve yarışmacıların voleybol rövanşı

Survivor'da voleybol mücadelesi

O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye Rap'e nasıl başvuru yapılır?

O Ses Türkiye Rap'e nasıl başvuru yapılır?

Cineshort nedir? Cineshort ücretli mi?

Cineshort nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.