Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kediyi görebiliyor musunuz?

Görme konusunda kimi zaman kendinizi başarlı hissetmeyebilirsiniz. Kafanızın çeşgul olduğu durumları düşünün. O hallerde aslında bir nesneye baktığınızda onu detaylı bir şekilde inceleyemezsiniz. Görüşte meydana gelen bu farklılıklar kimi zaman bulanıklık ve yansılma olarak karşımıza çıkar. Gözlerinizi kıstığınızda aslında görüşün netleştiğini fark etmişsinizdir. Aslında bu durum sürekli pratik gerektiren beyinlerimiz için oldukça faydalıdır. Beynin düzgün çalışması için diğer kaslarda olduğu gibi eğitime ve egzersize ihtiyacı vardır. Sizleri beyin jimnastiği yapacağınız küçük bir oyuna çağırıyoruz.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca farklı olan bir hayvana dikkat etmenizi istiyoruz. Büyük resimde yer alan hayalet emojileri arasında saklanan sevimli bir kediyi bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.