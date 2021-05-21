Görsel becerinizi ve dikkatinizi test edin! Resimdeki çorabı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Bilimsel olarak yapılan çalışmalar bakmak ve görmek arasında büyük farklar olduğunu ortaya çıkarttı. Klişe olan bu cümle aslında tamamen odaklanmayla alakalıdır. Göz ucuyla bir görseli gördüğünüzde kaba hatlarıyla sadece belirli başlı öğelere dikkat edebilirsiniz. Ancak odaklanarak dikkatli bir şekilde baktığınızda ise ilk aşamada fark etmediğiniz detayları keşfedebilirsiniz. Bu görselle birlikte gözlem gücünüzü ve sabrınızı test etmenizi rica ediyoruz. İyi şanslar!

CEVAP AŞAĞIDA

Çorabın tekini bulmak için şansını deneyeceklere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır.



