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Görsel becerinizi ve dikkatinizi test edin! Resimdeki çorabı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
21.05.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin jimnastiği, sağlıklı bir beden için olmazsa olmaz detaylardan biridir. Sizleri oldukça karışık olan bir çocuk odasına götürüyoruz. Görseldeki bu çocuk dışarıya çıkmaya hazırlanıyor ancak çorabının tekini bir türlü bulamıyor. Çorabın tekini saklandığı yerde bulabildiniz mi?

Görsel becerinizi ve dikkatinizi test edin! Resimdeki çorabı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Bilimsel olarak yapılan çalışmalar bakmak ve görmek arasında büyük farklar olduğunu ortaya çıkarttı. Klişe olan bu cümle aslında tamamen odaklanmayla alakalıdır. Göz ucuyla bir görseli gördüğünüzde kaba hatlarıyla sadece belirli başlı öğelere dikkat edebilirsiniz. Ancak odaklanarak dikkatli bir şekilde baktığınızda ise ilk aşamada fark etmediğiniz detayları keşfedebilirsiniz. Bu görselle birlikte gözlem gücünüzü ve sabrınızı test etmenizi rica ediyoruz. İyi şanslar!

CEVAP AŞAĞIDA

Çorabın tekini bulmak için şansını deneyeceklere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır.

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Görsel becerinizi ve dikkatinizi test edin! Resimdeki hediye kutusunu ne kadar sürede bulabilirsiniz?Görsel becerinizi ve dikkatinizi test edin! Resimdeki hediye kutusunu ne kadar sürede bulabilirsiniz?


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