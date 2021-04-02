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Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan baykuşu ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
02.04.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin anlaşılması zor ve oldukça karmaşık bir yapıdadır. Bilim insanları tarih boyunca insan beyni ve çalışma prensiplerini anlayabilmek için birçok deney gerçekleştirmiştir. Beyin kaslarının sağlıklı ve daha verimli çalışabilmesi için vücudun diğer kaslarında olduğu gibi düzenli pratiğe ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir beyin yapısına sahip olmak için zihinsel aktivitelerin yapılması şarttır. Sizler için zihinsel algılama gücünüzü yükseltecek bir bulmaca hazırladık.

Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan baykuşu ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Beyin algılama pratiği konusunda oldukça karmaşık ve gizemli bir şekilde ilerler. Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir hayvana odaklanmanızı istiyoruz. Görselde ormanlık bir alan göreceksiniz. Bu ağaçların arasına aslında oldukça gizemli bir şekilde duran bir baykuş var. Ormanın içerisinde bu baykuşu görmeniz kolay olmayacak. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz baykuşu daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

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Matematik
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