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Mantık sınırlarını zorlayan bir bulmaca! İlkokul çocukları birkaç saniye içerisinde çözebiliyor

Seray Üstün Seray Üstün
23.03.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojinin gelişimiyle birlikte Z kuşağı olarak isimlendirilen nesil pratik zekaya sahiptir. Teknolojinin kucağına doğan ve her daim bu aletlerle iç içe olan çocukların ilkokul problemleri de hayliyle önceki nesillerden bir hayli ilginçtir. Sizler için bu ilkokul ödevlerinden bir tanesini araştırdık.

Mantık sınırlarını zorlayan bir bulmaca! İlkokul çocukları birkaç saniye içerisinde çözebiliyor

Okuldan gelen ev ödevleri çoğu zaman anne ve babaların kafasını karıştırır. Hatta bu problemler ebeveynlerin suskun kalmasına dahi neden olabilir. Böyle durumlarda çocukların sizden daha akıllı olduğunu hissettiğiniz oldu mu? İşte sizlere ilkokul çocuklarının bir anda çözebilecekleri basit bir bulmacayı soruyoruz.

Bu kırmızı otobüs sağa ya da sola doğru yol alıyor. Ancak ne tarafa gittiği konusunda biraz kararsızlık yaratıyor. Peki bu kırmızı otobüs hangi yöne gidiyor?

CEVAP AŞAĞIDA

Otobüsün gidiş yönünü bulabilmek için pencere ve tekerleklere odaklanmak ilk seçenekler olarak karşımıza çıkar. Ancak pencere ya da tekerleklerden bu otobüsün iki yöne de gidebileceğini düşünebilirsiniz. Bulmacanın çözümü için kritik nokta aslında otobüsün kapısıdır. Otobüs sola doğru hareket ediyor çünkü kapı diğer tarafta.

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