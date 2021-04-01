Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan fotoğrafçıyı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Fotoğrafçılık gezginlerin en sevdiği hobiler arasında yer alır. Yeni yerler keşfetme tutkusunda olan gezginler gezdikleri ve gördükleri her şeyi anı olarak fotoğraflarına taşımak ister. İşte bu görselde tam olarak bunu anlatıyor. Manzara fotoğrafı çekmeye tutkun olan bir fotoğrafçının resmedildiği bu görselde ustaca saklanan kişi görebiliyor musunuz?

Beyin algılama pratiği konusunda oldukça karmaşık ve gizemli bir şekilde ilerler. Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir kişiye odaklanmanızı istiyoruz. Görselde manzara fotoğrafı çekmeye hazırlanan bir kişiyi göreceksiniz. Ancak yeşil tonlarıyla kamufe olan bu fotoğrafçıyı görmeniz hiç kolay olmayacak. Hazırsanız başlayalım.