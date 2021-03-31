Görüşünüzü test edin! Bu hesap ödeme görselinde saklanan cüzdanı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Beyin algılamanın son noktasıdır. Bir resme ya da görsele ilk defa baktığınızda genellikle detayları kaçırırsınız. Çünkü beyin büyük görselin tamamına odaklanmayı tercih eder. Görseldeki ayrıntıları keşfedebilmek için çoğu zaman daha büyük bir dikkat ve konsantrasyona ihtiyaç duyarsınız. Algılama biçimleri ve süreleri gündelik hayatın pratikleri içerisinde değişikliğe uğrar. Yoğun ve yorucu geçen bir günün ardından beynin algılama gücünde azalma ve konsantrasyon eksikliği baş gösterir.

Beyin algılama pratiği konusunda oldukça karmaşık ve gizemli bir şekilde ilerler. Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan nesnelere dikkat etmenizi istiyoruz. Büyük resimde yemeğe çıkan bir çift resmedilmiştir. Ancak genç adam hesap geldiği sırada cüzdanını bulamıyor. Sizden bu cüzdanı bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.