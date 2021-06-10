Görsel yetenek testi! Farklı olan harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

İtalik harflerden oluşan bu görselde sadece bir harf diğerlerinden oldukça farklı olarak yerleştirilmiştir. Aslında dikkatli bir şekilde baktığınızda bu farklılık gözünüze çarpacak. Ancak günlük hayatın yoğun temposu nedeniyle fark edemiyor olabilirsiniz. New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor.

CEVAP AŞAĞIDA

Farklı olan harfi bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Farklı olan harfi tespit etmek için bütün sütun ve satırlara tek tek göz gezdirin.



