Bu resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Çizilen bu resimde iç içe geçmiş bir sürü kurşun asker görseli var. Ancak bir tanesi diğerlerinden biraz daha farklı. Bu farklı olan kurşun asker fiziksel görüntüsüyle diğerlerinden ayrılıyor. Bu oyunu defalarca oynamanıza rağmen görmek konusunda zorluk yaşıyorsanız biraz ipucu vereceğiz.

Görselin tümüne tek bir seferde baktığınızda kurşun askerlerin üniforma renklerinin değişik olması dikkatinizi çeker. Size tavsiyemiz gözlerinizi tek bir noktaya odaklamanız olacak.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Farklı olan kurşun askeri bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Kalabalığın içinde yüzünde sakal olmayan bir kurşun asker gizlenmiş. Hala göremediyseniz sol alt köşeye daha yakından bakabilirsiniz. Son bir ipucuna daha mı ihtiyacınız var? Tamamen mavi giyinmiş.



