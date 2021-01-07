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Bu resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 07.01.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Bu resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Çocukluğunuzda gazetelerin bulmaca eklerinde verilen ‘iki resim arasındaki farkı bulun’ oyununu hatırlar mısınız? Farkları bulabilmek için gözlerinizi kıstığınızı ve bütün dikkatinizi bu oyuna verdiğinize eminiz. Şimdi sizlerle bu oyuna çok benzer bir şey egzersiz yapacağız. Ancak işler biraz daha farklı olacak çünkü paylaştığımız resimde tek bir fark var. Hazır mısınız başlıyoruz?

Çizilen bu resimde iç içe geçmiş bir sürü kurşun asker görseli var. Ancak bir tanesi diğerlerinden biraz daha farklı. Bu farklı olan kurşun asker fiziksel görüntüsüyle diğerlerinden ayrılıyor. Bu oyunu defalarca oynamanıza rağmen görmek konusunda zorluk yaşıyorsanız biraz ipucu vereceğiz.

Görselin tümüne tek bir seferde baktığınızda kurşun askerlerin üniforma renklerinin değişik olması dikkatinizi çeker. Size tavsiyemiz gözlerinizi tek bir noktaya odaklamanız olacak.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Farklı olan kurşun askeri bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Kalabalığın içinde yüzünde sakal olmayan bir kurşun asker gizlenmiş. Hala göremediyseniz sol alt köşeye daha yakından bakabilirsiniz. Son bir ipucuna daha mı ihtiyacınız var? Tamamen mavi giyinmiş.

cevap2

Bu resimdeki farklı harfi 20 saniyeden kısa sürede bulabilir misiniz?Bu resimdeki farklı harfi 20 saniyeden kısa sürede bulabilir misiniz?


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