Görünmez Patron: Yapay zekanın günlük hayata zararı var mı?

Hayatı kolaylaştırdığı yadsınamaz bir gerçek. Trafikte alternatif güzergâhı buluyor, size en uygun tatili öneriyor, dakikalarca uğraşacağınız işleri saniyeler içinde çözüyor. Saymakla bitmeyecek faydalı tarafları var yapay zekanın. Peki ama yapay zekanın karanlık tarafında ne gizli?

Yapay zekâ, iş dünyasında binlerce insanın işini elinden almak üzere... Özellikle bilişim alanlarında çalışan birçok kişi artık yapay zekanın hedefinde. Hayatımızı kolaylaştıran sistemlerin yakın zamanda işlerimizi elimizden alması artık işten bile değil. Ayrıca asıl önemli mesele ise yapay zekanın tercihlerimizi tamamıyla ele geçirmiş olması. Sosyal medyada bize gösterilen içeriklerin, reklamlarda karşımıza çıkan tüketim ürünlerinin, hatta izlediğimiz dizilerin çoğu bizim seçtiğimiz şeyler değil. Bunlar, bize seçtirilmek istenenler... Aslında insanlık artık yönlendiriliyor. Bunun da ötesinde insanlık artık bilgiye erişimin çok hızlı olmasından kaynaklı olarak düşünme ve araştırma ihtiyacı duymuyor, algılarını açık tutma gibi çabanın içerisinde bulunmak istemiyor. Zira bunu kendisi için yapan bir şey var.

Bunlara ek pek de görünmeyen ve sorumlusunu bulamayacağımız çok önemli sonuçlar da doğuruyor yapay zeka. Yanlış önerilen bir haber, toplumu kutuplaştırabiliyor. Bir algoritmanın önyargısı, bir insanın hayatını karartabiliyor. Biz kolaylık uğruna kontrolü yapay zekaya devrediyoruz ama onun sorumluluğunu kim üstleniyor?

Yapay zeka, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ama bu, teslim olmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Yapay zekayı akıllıca kullanmak, sınırlarını çizmek ve insanın değerini korumak hala bizim elimizde. Aksi halde kolaylık sandığımız şey, fark etmeden hem insanlığımızı hem de özgürlüğümüzü elimizden alabilir.